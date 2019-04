Cà Mau: 4 thanh niên đâm người đi xe máy, cướp điện thoại di động

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 2h ngày 3/4, Mai Phúc Duy (24 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) điều khiển xe máy mang BKS 69L1-15469 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP.Cà Mau về huyện Cái Nước.

Khi đến đoạn đầu lộ ấp Kinh Cùng (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước), Duy phát hiện có 4 người đi trên 2 xe máy chạy theo sau nên anh dừng lại cho 4 người trên chạy qua mặt.

Sau đó, Duy tiếp tục điều khiển xe chạy về thị trấn Cái Nước. Lúc này, anh phát hiện 4 người trên vẫn bám theo phía sau, nên điều khiển xe máy chạy vào nhà trọ M.T (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước). Khi đó, 4 người này bất ngờ chạy xe áp sát, khống chế và đâm Duy bị thương, rồi cướp điện thoại di động.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng C ông an huyện Cái Nước , Công an TP.Cà Mau vào cuộc truy bắt các đối tượng.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt được 3 đối tượng gồm: Võ Hoàng Tuấn (23 tuổi, ngụ ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau); Trần Hoàng Phụng (24 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước); và Trần Minh Đang (29 tuổi, không có nơi cư trú ổn định).

Cơ quan công an cũng đã tạm giữ một xe máy hiệu Exciter BKS 69B-33170 (của Tuấn) và 1 xe Wave BKS 51L3-3526 (chưa xác định chủ sở hữu).

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.