Bực vì chồng không giúp ship hàng đêm muộn, vợ hoang báo tin giả

Ngày 26/10, Công an tỉnh Thanh Hóa biết, vừa qua, Công an TP Sầm Sơn nhận được tin báo của chị N.T.A. là công dân trên địa bàn TP Sầm Sơn. Trình báo về việc bị 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy không gắn biển số chặn xe rồi dùng dao đe dọa, cướp túi xách và lấy hơn 1 triệu đồng sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thông tin về vụ việc trên gây ảnh hướng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Sầm Sơn đã huy động hơn 60 cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra, làm rõ nội dung vụ việc.

Cơ quan Công an làm việc với chị A. về hành vi trình báo tin giả.

Tuy nhiên, sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Sầm Sơn phát hiện có nhiều điểm nghi vấn, thiếu logic trong lời khai của chị A. Với các tài liệu chứng cứ thu thập được, chị A. đã thừa nhận hành vi báo tin giả của mình. N.T.A. thừa nhận, xuất phát từ nguyên nhân ức chế, tủi thân với việc chồng uống rượu bia say không phụ giúp bán hàng, để A. phải đi ship đồ ăn một mình lúc đêm khuya, đi lạc đường nhiều lần nên đã đến cơ quan Công an trình báo bị cướp tài sản để "dọa" chồng".