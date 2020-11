Bữa ăn bán trú “èo uột” tại Trường Trần Thị Bưởi: Có đảm bảo ATTP?

Liên quan vụ việc nhiều phụ huynh bức xúc về khẩu phần ăn bán trú tại trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9, TP HCM, sáng 2/11, Đoàn kiểm tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã tiến hành làm việc với trường Tiểu học Trần Thị Bưởi và Công ty CP thực phẩm Nidsan để kiểm tra an toàn thực phẩm theo thông tin của phụ huynh về chất lượng khẩu phần ăn.



Theo biên bản làm việc cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở xuất trình hợp đồng cung cấp suất ăn trường học, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ngày 13/10 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, kết quả chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Bữa ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi khiến phụ huynh bức xúc. Ảnh: NLD

Kiểm tra thực tế thực đơn khẩu phần ăn của các học sinh và chứng từ hóa đơn nguyên liệu cho thấy, hàng hóa nhập vào trường phù hợp. Thời điểm các học sinh ăn đúng với thực đơn của trường đã duyệt, ghi chép sổ 3 bước, lưu mẫu thực hiện theo quy định.

Đoàn kiến nghị cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động kinh doanh, lưu giữ hồ sơ chứng từ có liên quan về an toàn thực phẩm.

Liên quan đến khẩu phần ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, trước đó, hàng loạt phụ huynh học sinh có con đang học tại trường này bức xúc phản ánh suất ăn lèo tèo thiếu chất, nguồn thực phẩm cung cấp vào trường lại với giá rẻ bất ngờ khiến phụ huynh nghi ngờ chất lượng các bữa ăn tại đây.

Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh có con đang theo học lớp 1 tại trường Tiểu học Trần Thị Bưởi cho thấy, khi con đi học về nhà liên tục kêu đói và nhiều phụ huynh cũng phản ánh tương tự. Các phụ huynh sau đó đã kiểm tra tận mắt bữa ăn của các học sinh và nhiều người đã rơi nước mắt khi bữa trưa chỉ lèo tèo vài cọng nui, một con tôm, vài lát thịt mỏng và một quả trứng cút, bữa trưa khác cũng chỉ có khẩu phần là miếng trứng chiên, cơm trắng và canh rau dền không có thịt, tôm. Đồ ăn tráng miệng là những quả chuối úng lấm tấm.

Phụ huynh bức xúc bởi họ chọn cho con ăn bán trú với suất ăn có giá thành đắt nhất cùng tiền phục vụ vệ sinh bán trú, tính ra mỗi bữa ăn trị giá lên đến 30.000 đồng nhưng thực tế những bữa ăn trên khiến phụ huynh rất ngạc nhiên.

Biên bản kiểm tra của Ban Quản lý ATTP TP HCM.

Bất ngờ hơn, kiểm tra nguồn nguyên liệu được cung cấp vào trường thì lại với giá rất rẻ, mì tôm không có bao bì, bóc trần và gói chung vào một túi kèm những gói gia vị; tương cà, tương ớt được đựng trong những can nhựa lớn...

Một số phụ huynh đã đưa ra chứng cứ như 1kg giò sống được cung cấp vào Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi với giá 64.000 đồng, 1kg giò lụa giá 65.000 đồng, trong khi giá thị trường 1kg giò lụa của Vissan cũng từ 280.000 đồng.

Với giá nguyên liệu rẻ, khẩu phần ăn ít dinh dưỡng, không ít phụ huynh cho rằng, mức ăn không tương xứng với số tiền họ bỏ ra, chưa nói đến chất lượng nguồn thực phẩm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương