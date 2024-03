Bộ xương khô với 5 viên bi trong hộp sọ vạch mặt sát nhân

Ngày 25/8/2009, Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin: Tại khu ruộng lúa nhà ông Thào Seo Vu, ở thôn Cửa Cải, xã Phong Hải (Bảo Thắng) phát hiện một bộ xương khô, nghi là vụ án mạng. Sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng PC 14, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Bảo Thắng tiến hành khai quật tử thi. Qua khám nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện tại phía chẩm trái của hộp sọ có 3 lỗ thủng, bên trong có 5 viên bi tròn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tử thi được xác định là của nam giới chết cách đó khoảng từ 4 đến 5 năm. Qua xác minh, ông Vu, người được cho là mất tích 4 năm trước, có hai đời vợ, vợ cả có 3 đứa con nhưng đã bỏ vào Đắk Lắk làm ăn. Sau đó, ông Vu lấy bà vợ thứ hai tên là Hảng Thị Mỷ, 44 tuổi, cả hai đã có 4 người con. Vào thời điểm ông Vu "mất tích", cậu con trai lớn là Thào Seo Phềnh, 23 tuổi đã có vợ là Thào Thị Súa. Tháng 3/2009, Súa cũng bỏ nhà đi mất tích, có thông tin là đi sang Trung Quốc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ông Vu là người làm ăn giỏi, từng có thời gian là Công an viên và Trưởng thôn. Ông Vu không có thù tức hay bất hòa với bất cứ ai. Khi sàng lọc thông tin, ban chuyên án được biết vào thời điểm ông Vu mất tích, vợ thứ hai là Mỷ đang ở Simacai. Nguyên nhân bà Mỷ bỏ nhà vì thời gian đó, ông Vu đi uống rượu về đã đánh bà Mỷ một trận đau... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát được một người trong làng cho biết khoảng vào 3h sáng một đêm đông đầu tháng 12 âm lịch năm 2005, vợ chồng họ có nghe tiếng súng nổ rất to tại nhà ông Vu. Sau đó mấy ngày, người hàng xóm có hỏi Mềnh là em của Phềnh là hôm qua bố mày bắn gì mà to thế. Lúc đó, Mềnh bảo là bố cháu lấy đĩa treo lên cây ổi bắn rồi bỏ đi rồi. Từ đó, gia đình không báo Công an xã và cũng không biết là ông Vu đi đâu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ thời điểm ông Vu "mất tích", anh em và gia đình cũng tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng đều không có thông tin gì. Khi tìm hiểu quan hệ gia đình ông Vu, các trinh sát được biết, Phềnh đã có một gia đình đầm ấm nhưng cũng bỏ nhà đi lang thang, hay trộm cắp vặt và mua bán phụ nữ. Sau đó, Phềnh cũng đi vào Đắk Lắk và Phú Yên. Vào tháng 8/2008, Phềnh lấy cô Lê Thị Tuyết Nhung, 23 tuổi. Tết 2009, Thào Thị Súa vợ của Phềnh đã từ Phong Hải vào tỉnh Phú Yên tìm chồng nhưng Phềnh không về và đến 3/2009, Súa cũng bỏ đi mất tích. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua nhiều nguồn tài liệu, các trinh sát có một thông tin rất quan trọng: Cuối năm 2007, Thào Thị Súa có tâm sự với hai người quen của mình rằng ông Vu bị Phềnh giết, chôn dưới mương nước. Ban chuyên án đã có đủ tài liệu khẳng định đối tượng gây ra vụ giết người trên là Phềnh. Đêm 6/9/2009, một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra. 3h sáng 7/9/2009, hai tổ công tác đã khởi hành từ Lào Cai. Một tổ đi vào thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, Tuy Hòa (Phú Yên), tổ còn lại vào tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 10/9/2009, mũi công tác vào đến tỉnh Phú Yên. Song lúc này, Phềnh đang đi làm nương cùng em vợ là Y Cường. Tổ công tác kiên trì mật phục và đến 15h cùng ngày khi Phềnh trở về đã bị bắt giữ. Vợ hai của Phềnh là Nhung khi được giải thích đã quá bất ngờ. Bố Nhung nói trong sự hối hận: Tại vì tôi quá tin nó. Đợt trước nó vào đây giới thiệu là chưa có vợ. Chỉ vì tôi không tìm hiểu kỹ nó mà con tôi khổ... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 15/9/2009, Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Phềnh về hành vi giết người. Theo lời khai của Phềnh, vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn trong gia đình. Ông Vu uống rượu vào thường hay đánh vợ và con. Trước hôm xảy ra vụ án, ông Vu say rượu có đánh bà Mỷ phải đưa đến Trạm xá xã Phong Hải điều trị. Tại đây, ông Vu đe dọa giết bà Mỷ. Vì sợ bố làm thật, Phềnh đưa mẹ lên ở nhờ nhà bác ở Simacai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tối 6/1/2006, trong bữa ăn, ông Vu bắt Phềnh phải đi đón bà Mỷ về nếu không sẽ đánh chết Phềnh, sau đó Phềnh bỏ nhà đi. Khoảng 1h sáng, Phềnh trở về thì ông Vu đã khóa cửa đi ngủ. Phềnh vì tức giận đã lấy khẩu súng bắn ông Vu, sau đó vác xuống mương nước, lấp xác rồi tìm cách xóa hết dấu vết tại hiện trường bằng cách san đất rồi cấy lúa lên. Khoảng một tuần sau, Phềnh đón bà Mỷ về nhà, lúc bà Mỷ hỏi đến ông Vu thì Phềnh chỉ nói là bố lấy quần áo bỏ đi. Bà Mỷ nghĩ rằng ông Vu đi vào với vợ cả ở Đắk Lắk... Với hành vi của mình Phềnh đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ.

Ngày 25/8/2009, Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin: Tại khu ruộng lúa nhà ông Thào Seo Vu, ở thôn Cửa Cải, xã Phong Hải (Bảo Thắng) phát hiện một bộ xương khô, nghi là vụ án mạng. Sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng PC 14, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Bảo Thắng tiến hành khai quật tử thi. Qua khám nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện tại phía chẩm trái của hộp sọ có 3 lỗ thủng, bên trong có 5 viên bi tròn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tử thi được xác định là của nam giới chết cách đó khoảng từ 4 đến 5 năm. Qua xác minh, ông Vu, người được cho là mất tích 4 năm trước, có hai đời vợ, vợ cả có 3 đứa con nhưng đã bỏ vào Đắk Lắk làm ăn. Sau đó, ông Vu lấy bà vợ thứ hai tên là Hảng Thị Mỷ, 44 tuổi, cả hai đã có 4 người con. Vào thời điểm ông Vu "mất tích", cậu con trai lớn là Thào Seo Phềnh, 23 tuổi đã có vợ là Thào Thị Súa. Tháng 3/2009, Súa cũng bỏ nhà đi mất tích, có thông tin là đi sang Trung Quốc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ông Vu là người làm ăn giỏi, từng có thời gian là Công an viên và Trưởng thôn. Ông Vu không có thù tức hay bất hòa với bất cứ ai. Khi sàng lọc thông tin, ban chuyên án được biết vào thời điểm ông Vu mất tích, vợ thứ hai là Mỷ đang ở Simacai. Nguyên nhân bà Mỷ bỏ nhà vì thời gian đó, ông Vu đi uống rượu về đã đánh bà Mỷ một trận đau... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát được một người trong làng cho biết khoảng vào 3h sáng một đêm đông đầu tháng 12 âm lịch năm 2005, vợ chồng họ có nghe tiếng súng nổ rất to tại nhà ông Vu. Sau đó mấy ngày, người hàng xóm có hỏi Mềnh là em của Phềnh là hôm qua bố mày bắn gì mà to thế. Lúc đó, Mềnh bảo là bố cháu lấy đĩa treo lên cây ổi bắn rồi bỏ đi rồi. Từ đó, gia đình không báo Công an xã và cũng không biết là ông Vu đi đâu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ thời điểm ông Vu "mất tích", anh em và gia đình cũng tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng đều không có thông tin gì. Khi tìm hiểu quan hệ gia đình ông Vu, các trinh sát được biết, Phềnh đã có một gia đình đầm ấm nhưng cũng bỏ nhà đi lang thang, hay trộm cắp vặt và mua bán phụ nữ. Sau đó, Phềnh cũng đi vào Đắk Lắk và Phú Yên. Vào tháng 8/2008, Phềnh lấy cô Lê Thị Tuyết Nhung, 23 tuổi. Tết 2009, Thào Thị Súa vợ của Phềnh đã từ Phong Hải vào tỉnh Phú Yên tìm chồng nhưng Phềnh không về và đến 3/2009, Súa cũng bỏ đi mất tích. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua nhiều nguồn tài liệu, các trinh sát có một thông tin rất quan trọng: Cuối năm 2007, Thào Thị Súa có tâm sự với hai người quen của mình rằng ông Vu bị Phềnh giết, chôn dưới mương nước. Ban chuyên án đã có đủ tài liệu khẳng định đối tượng gây ra vụ giết người trên là Phềnh. Đêm 6/9/2009, một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra. 3h sáng 7/9/2009, hai tổ công tác đã khởi hành từ Lào Cai. Một tổ đi vào thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, Tuy Hòa (Phú Yên), tổ còn lại vào tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 10/9/2009, mũi công tác vào đến tỉnh Phú Yên. Song lúc này, Phềnh đang đi làm nương cùng em vợ là Y Cường. Tổ công tác kiên trì mật phục và đến 15h cùng ngày khi Phềnh trở về đã bị bắt giữ. Vợ hai của Phềnh là Nhung khi được giải thích đã quá bất ngờ. Bố Nhung nói trong sự hối hận: Tại vì tôi quá tin nó. Đợt trước nó vào đây giới thiệu là chưa có vợ. Chỉ vì tôi không tìm hiểu kỹ nó mà con tôi khổ... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 15/9/2009, Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Phềnh về hành vi giết người. Theo lời khai của Phềnh, vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn trong gia đình. Ông Vu uống rượu vào thường hay đánh vợ và con. Trước hôm xảy ra vụ án, ông Vu say rượu có đánh bà Mỷ phải đưa đến Trạm xá xã Phong Hải điều trị. Tại đây, ông Vu đe dọa giết bà Mỷ. Vì sợ bố làm thật, Phềnh đưa mẹ lên ở nhờ nhà bác ở Simacai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tối 6/1/2006, trong bữa ăn, ông Vu bắt Phềnh phải đi đón bà Mỷ về nếu không sẽ đánh chết Phềnh, sau đó Phềnh bỏ nhà đi. Khoảng 1h sáng, Phềnh trở về thì ông Vu đã khóa cửa đi ngủ. Phềnh vì tức giận đã lấy khẩu súng bắn ông Vu, sau đó vác xuống mương nước, lấp xác rồi tìm cách xóa hết dấu vết tại hiện trường bằng cách san đất rồi cấy lúa lên. Khoảng một tuần sau, Phềnh đón bà Mỷ về nhà, lúc bà Mỷ hỏi đến ông Vu thì Phềnh chỉ nói là bố lấy quần áo bỏ đi. Bà Mỷ nghĩ rằng ông Vu đi vào với vợ cả ở Đắk Lắk... Với hành vi của mình Phềnh đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ.