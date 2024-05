Mê mẩn con đường Hội An lọt top 71 đường đẹp nhất thế giới

Đường Trần Phú đứng thứ 45 trên tổng số 71 đường phố đẹp nhất của thế giới được vinh danh. Nhìn từ trên cao, con đường mang tên người tổng Bí thư lỗi lạc mang vẻ đẹp bình dị, yên ả. Thời gian đã nhuốm màu cũ kĩ cho những mái ngói cổ kính. Trên sắc vàng đặc trưng của những bức tường là nét rêu phong loang lổ. Đường Trần Phú xưa kia là con đường chính của thị trấn, vào thời Pháp thuộc, đường này được mang tên Rue du Pont Japonnais, tức Phố cầu Nhật Bản. Ngày nay, đường Trần Phú có nhiều ngôi nhà không có phần hiên, kết quả của lần mở rộng khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Điều thú vị trên con đường dài khoảng 1km này là tụ hợp nhiều kiến trúc cổ. Đó là chùa Cầu, một cây cầu do thương nhân Nhật Bản xây vào thế kỷ XVII và có kiến trúc đặc biệt. Thêm vào đó là nhà cổ Quân Thắng, nhà cổ Đức An; các hội quán của người Hoa như: hội quán Hải Nam, hội quán Dương Thương, hội quán Quảng Đông, hội quán Phúc Kiến. Vào mùa du lịch, con đường thu hút rất nhiều người đến tham quan, check-in, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ. Không chỉ có những kiển trúc cổ mà đường Trần Phú Hội An còn có rất nhiều góc chụp hình đẹp với hàng hoa giấy. Trong đó có 2 địa điểm rất được ưa thích là ngã tư Trần Phú - Trần Quý Cáp và ngã tư Trần Phú – Lê Lợi. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc được treo dọc con đường cũng là nét ấn tượng cho du khách khi ghé ngang. Buổi tối khi lên đèn, con đường lại mang một phong vị khác, vừa nên thơ trữ tình nhưng cũng rất yên bình với ánh đèn từ các hàng quán nhỏ chủ yếu bán đồ thủ công. Nhiều khách du lịch khi đến đây đã nhận xét “chưa đến đường Trần Phú là chưa đến Phố Cổ Hội An”. Tới Hội An ngày nay, ta cứ ngỡ như là mình đang quay ngược dòng thời gian, lạc bước trong không khí truyền thống của một thương cảng sầm uất thời nhà Nguyễn, với những dàn hoa giấy rực rỡ, với những chiếc đèn lồng treo cao đầy sắc màu. Mới đây, tạp chí Time Out cũng chọn Hội An là điểm du lịch lý tưởng trong tháng 7. Vào thời điểm đó, du khách đến Việt Nam thường đến những bờ biển đẹp của miền Trung vì nó khô ráo và Hội An là điểm đến không thể bỏ qua. Trong danh sách 71 con đường đẹp nhất thế giới mà Hội An được xếp hạng, đứng đầu danh sách con đường đẹp của thế giới là khu phố cổ ở thị trấn Colmar, Pháp, gần biên giới với Đức. Đây là thì một trong những thị trấn quyến rũ của châu Âu. Xếp thứ hai là đường Brunngasse trong ngôi làng đẹp như tranh vẽ Brienz ở Thụy Sĩ.

