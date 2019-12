Biệt thự đại gia Cà Mau Tư Khắp bị nã đạn: Lộ diện hung thủ?

Ngày cuối cùng của năm 2019, lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an tại TP. HCM nhận định, cửa sổ căn biệt thư của ông Trần Văn Khắp (ngụ thị trấn Sông Đốc) bị nứt do súng bi hoặc súng săn gây ra.

Công an huyện đồng thời cho biết, vết nứt trên cửa sổ biệt thự của ông Khắp là do súng săn hoặc súng bi gây ra. Hiện cơ quan chức năng đã thông báo kết quả giám định này đến gia đình ông Khắp và tích cực truy tìm người dùng súng gây ra vụ việc nói trên.

Trước đó, trưa 14/12, gia đình ông Trần Văn Khắp (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đang nghỉ trưa, có người dùng súng bắn vào cửa sổ tầng 2 ngôi biệt thự.

Cửa sổ làm bằng kính cường lực, dày nên viên đạn không xuyên thấu. Nhưng do bị trúng đạn nên kính cường lực bị biến dạng, rạn nứt như hình mắt lưới. Ngôi biệt thự gần 1.500m2 có nhiều phòng, chỉ có 2 phòng là có người ở thường xuyên.