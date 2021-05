Bị đâm chết vì đang nhậu xin về trước do vợ gọi: Khi chén rượu thành chén thù

Bị đâm chết vì đang nhậu xin về trước do vợ gọi: Anh Nguyễn Xuân Quyết (SN 1985, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà Đỗ Viết Dương (SN 1983, trú cùng địa phương) để nhậu. Trong khi đang nhậu anh Quyết xin phép về trước vì vợ đang ở nhà sắp sinh con liền bị Dương chạy ra xe ô tô của mình lấy dao đâm chết nạn nhân. Ngày 20/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố Quyết về tội “Giết người”. Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn giữa cuộc chơi: Đêm 17/4, Võ Thành Danh (SN 1983, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng một số người bạn rủ nhau ăn nhậu tại một quán bình dân ở gần nhà. Khi cuộc nhậu gần tàn thì Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1991, trú cùng TP) mới đến nhập cuộc nhưng chỉ vài phút sau đã xảy ra mâu thuẫn giữa Danh và Tuấn dẫn đến cãi vã rồi Tuấn đòi đánh Danh. Bực tức, Danh về nhà lấy hai con dao quay trở lại đâm Tuấn tử vong. Bị đâm dã man vì bạn nhậu... xin về sớm: Ngày 24/2, anh Ngô Minh Lộc (SN 1990, Chợ Gạo, Tiền Giang) tổ chức uống bia tại nhà. Bữa tiệc kéo dài nhiều giờ, Nguyễn Hoàng Ân (SN 1990) xin dừng để ra về vì không uống bia được nữa. Sau đó, Ân và Bùi Tấn Giang (SN 1993) phát sinh mâu thuẫn. Ân đánh Giang, Nguyễn Minh Kiểng (SN 1997) dùng hung khí tấn công Giang. Để giải vây cho bạn, Nguyễn Thanh Phong (SN 2000) dùng dao đâm vào vai Kiểng. Hậu quả, Giang, An và Kiểng phải vào viện cấp cứu. Em đâm chết anh trai trong cuộc nhậu: Chiều 17/2, Phan Ngọc Thọ (31 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng anh trai Phan Văn Thiết tổ chức nhậu tại nhà ở xã Xuân Sơn. Trong lúc nhậu, hai anh em xảy ra mâu thuẫn. Thọ đã dùng dao đâm vào ngực anh trai. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mâu thuẫn trong bữa nhậu tất niên, chém chết và bị thương 3 anh em họ: Ngày 10/2, Phạm Văn Công (26 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) nhậu cùng anh Cao Hoàng Sơn (35 tuổi), anh Cao Tôn Bảo và anh Cao Hoàng Huynh (37 tuổi, cùng ngụ huyện Mang Thít) tại xã Tân Long Hội. Trong lúc nhậu thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn nên Công về nhà lấy hai cây dao tự chế quay lại chém các nạn nhân. Hậu quả làm anh Sơn tử vong, anh Huynh và anh Bảo bị thương. Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, dùng kính đâm bạn tử vong: Ngày 31/12/2020, ba người đàn ông ngồi nhậu ở khu vỉa hè gần trước cổng bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa ông Châu Đình Phấn (58 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và ông Quang (khoảng 50 tuổi). Trong lúc giằng co, ông Quang đã cầm mảnh kính vỡ đâm vào người ông Phấn tử vong. Đang nhậu đòi về sớm, bị bạn nhậu dùng súng bắn chết: Đêm 8/10/2020, do say rượu và không nhậu nổi nữa nên Nguyễn Hữu Đang (18 tuổi, ở huyện Cái Bè, Tiền Giang) xin Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) cho về sớm nhưng Nhân không cho và nói "nếu mày mệt không nhậu nữa thì tao bắn mày". Sau đó Nhân đã dùng rút súng bắn nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh nhau gây thương tích. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

