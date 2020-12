Bến xe nhộn nhịp dòng người về quê đón Tết Dương lịch năm 2021

Theo ghi nhận PV Kiến Thức, chiều ngày 31/12 nhiều người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe Mỹ Đình để về quê nghỉ Tết Dương lịch. Mặc dù không khí lạnh tràn về đúng dịp nghỉ Tết khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều người dân vẫn đổ ra các bến xe để về quê nghỉ Tết. Tại đây, các điểm bán vé đều làm việc hết công suất, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe, lượng người đổ về đây đông đúc khiến người và xe đi lại khó khăn. Chia sẻ về giá vé, anh T.V.T - lái xe của một nhà xe thông tin, giá vé xe về nghỉ Tết Dương lịch năm nay không có gì thay đổi nhiều. Anh T. cho biết thêm, so với giá niêm yết của giá vé ngày thường thì chỉ tăng từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng tùy thuộc vào cung đường. Ngày cuối cùng trong năm, người dân đổ về các bến xe về quê nghỉ Tết Dương Lịch. Vì thời gian nghỉ Tết Dương Lịch nhiều phụ huynh cũng đưa con em mình về quê. Dịp Tết Dương lịch, nhiều nhà xe cũng tăng cường thêm chuyến trong ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Để phòng chống dịch COVID-19, các bến xe cũng bố trí người chốt trực ở ngay các cửa vào khu vực xe khách đỗ để nhắc nhở. Những thông báo như thế này được dán khắp mọi nơi để phòng tránh dịch COVID-19. Cạnh đó, nước sát khuẩn rửa tay cũng đã được để nhằm phòng chống dịch một cách tốt nhất. Nếu hành khách không có khẩu trang, nhân viên bến xe sẽ yêu cầu quay ra ngoài để mua và đeo khẩu trang. Nhiều người dân ngồi dùng điện thoại chờ xe chạy. Được biết, so với năm ngoái lượng khách đổ về Bến xe Mỹ Đình giảm 30% so với năm 2020. >>> Xem thêm video: TP.HCM không tăng giá vé xe khách Tết Dương lịch 2020. Nguồn: Truyền Hình Vĩnh Long.

