Bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị bị bắt cóc và loạt vụ án gây chấn động

Người đàn ông 63 tuổi nghi bắt cóc trẻ em: Ngày 20/8, Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ, đấu tranh với ông B.C (63 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) để làm rõ vụ việc một bé gái bị nghi bắt cóc vào tối 19/8. Tiếp xúc với báo chí, bố mẹ cháu A. cho biết qua lời kể của con thì ông C. đã có những hành vi dâm ô với cháu A. Cụ thể, cháu A. kể mình bị ông C. ép lên xe chở đi khi mẹ vào bếp nấu đồ ăn. Sau đó, ông C. chở cháu đến một hồ nước khá vắng. Tại đây, ông C. đã cởi quần áo và ép cháu A. cũng làm giống mình. Cháu A. đã chạy vòng quanh xe máy để tránh nên ông C. không làm gì được. Khi có xe khác hướng đến khu vực trên, ông C. mới đưa cháu trở lại xe và chở đi lên hướng quốc lộ 9. Sau đó, người cậu lái xe đi tìm mới phát hiện và cứu cháu A. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng những thông tin này cần có thời gian để điều tra cụ thể nên hiện chưa thể khẳng định được. Bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội, tống tiền 15 tỷ đồng: Ngày 17/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy. Ngay sau khi xác định được nhân thân của Trung, Công an TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định để xử lý Trung. Trước đó, vào tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm "con mồi". Tới khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện cháu N.H.P. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7) đang đạp xe nên đã khống chế và bắt giữ nạn nhân đưa lên ô tô rồi đòi tiền chuộc 15 tỷ. Sau khi bắt cóc cháu P., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam. Tới khoảng 5h ngày 15/8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào, bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng đã nhận tiền từ gia đình và thả cháu bé. Sau đó, cháu P. được đưa về nhà an toàn. Bố dàn dựng cảnh con gái bị bắt cóc để lừa đảo vay tiền: Ngày 9/3, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Theo đó, khoảng 10h20 ngày 8/3/2023 tại cổng trường Tiểu học thị trấn An Bài, cháu N.N.H. (SN 2012) sau khi tan trường bị một đối tượng đưa đi đâu không rõ. Sau đó, đối tượng nhắn tin Zalo cho bố cháu H. là Nguyễn Văn Đông (SN 1984) trú tại tổ 4, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ để đòi tiền chuộc và yêu cầu không được báo công an. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ khẩn trương tập trung điều tra, xác minh. Đến 18h15 cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy cháu H. tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Bước đầu xác định do nợ nần nên Nguyễn Văn Đông đã lấy con gái là cháu H. để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc, nhằm dễ dàng vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ. Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh năm 2020: Xuất phát từ lý do con trai qua đời khi mới tròn 1 tháng tuổi, đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988 trú tại Tổ 5 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em có độ tuổi gần giống con mình để lừa dối mọi người. Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, Bắc Ninh khoảng 16h ngày 21/8/2020, ngồi ở xích đu cạnh vườn hoa để quan sát. Sau đó, Thu mua bánh kẹo dẫn dụ cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) đưa về phòng trọ. Khoảng 9h ngày 22/8, Thu được nhân tình chở cùng với bé Bảo từ Hà Nội về nhà nhân tình tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu. Sau đó, Thu bị TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 5 năm tù. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ giả nhân viên y tế “bắt cóc” bé sơ sinh.

