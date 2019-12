Bé 12 tuổi bị đánh chấn thương não ở Ciputra: CA Bắc Từ Liêm báo cáo gì?

(Kiến Thức) - Thời điểm hiện tại, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm chưa đưa ra kết quả cụ thể như khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các vấn đề liên quan khác do gia đình cháu bé chưa cho cơ quan chức năng đưa cháu đi giám định thương tật.

Chiều 20/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại phòng 701, nhà L2, khu đô thị Ciputra (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị tố đánh một bé trai 12 tuổi đến chấn thương sọ não do nghi ngờ bé lấy vợt cầu lông của con trai mình khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua.



Việc báo cáo này được thực hiện theo chỉ đạo Của UBND thành phố Hà Nội tại công văn số 5563/UBND-NC về việc xác minh, xử lý vụ việc bé 12 tuổi bị đánh chấn thương não xảy ra tại Khu đô thị Ciputra.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức xác minh, điều tra vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, kết quả báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/12/2019.

Một nguồn tin cho biết, trong báo cáo cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm chưa đưa ra kết quả cụ thể như khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các vấn đề liên quan khác do gia đình cháu bé chưa cho cơ quan chức năng đưa cháu đi giám định thương tật.

Nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, gia đình cháu N.A. có văn bản xin hoãn đưa con đi giám định pháp y, do đó đơn vị vẫn chưa thể xác định tỷ lệ tổn thương cho cháu sau khi bị người đàn ông hàng xóm (ở Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh) đánh. Chỉ khi nào xác định được tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của cháu bé, cơ quan công an mới có thể tiếp tục các bước tố tụng như khởi tố vụ án (nếu có).

Đồng thời, theo vị lãnh đạo này, khi hết thời hạn 2 tháng, đơn vị có thể tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để gia hạn.

Trước đó, bà Trịnh Thị Hải Yến, mẹ đẻ cháu N.A như sau: Chiều ngày 6/11, em N.A đang chơi cầu lông cùng con trai ông Hà tại sân bóng khi vui chơi chung. Khi nhìn thấy N.A cầm vợt cầu lông của con mình, ông Hà đã túm cổ cháu N.A, dùng tay đấm vào hai bên thái dương, đấm vào ngực và dùng chân đá vào chân và mông của em N.A.

Ông Hà còn kéo N.A vào phòng bảo vệ, quay clip và đe dọa N.A: "Nếu mày không cầm vợt để tao quay làm bằng chứng tao sẽ đánh mày chết. Tao quay video xong sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi mày 18 tuổi". Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa N.A đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Bác sĩ kết luận N.A bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực .

Sự việc sau đó khiến dư luận vô cùng bức xúc. Ngày 16/12, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đã có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội và các bên liên quan đề nghị khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi; đồng thời áp dụng biện pháp bảo vệ gia đình và bé trai cháu bé.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết đã nhận được thông tin phản ánh qua báo chí về sự việc em Nguyễn N.A (12 tuổi) khi đang chơi thể thao cùng con trai ông Trần Đức Hà (sn 1970) trú tại phòng 701 nhà L2 Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội thì bị ông Hà bạo hành gây thương tích nặng.

Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

Theo công văn của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, hành vi của ông Hà là hành vi có chủ đích, mặc dù đã có sự ngăn cản từ bảo vệ của khu vui chơi và sự cầu xin của N.A nhưng ông Hà không dừng lại mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi. Hành vi của ông Hà và những phát ngôn của ông Hà dẫn đến dư luận xã hội rất bức xúc vì Hà Nội là Thủ đo của cả nước, Hà Nội là 1 trong 17 tỉnh mà Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2019.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội tiến hành điều tra, khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi "cố gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi có tính chất côn đồ" của ông Trần Đức Hà nhằm tránh bỏ sót chứng cứ cũng như bỏ lọt tội phạm.

Trong quá trình điều tra, đề nghị Qúy cơ quan áp dụng biện pháp bảo vệ gia đình và em Nguyễn N.A do 2 bên đều sống trong cùng khi dân cư. Đồng thời áp dụng các thủ tục tố tụng đối với em N.A theo đúng quy định tại Thông tư 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH quy định về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.