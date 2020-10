Bắt tạm giam thanh niên đập phá xe người đi đường ở Hà Nội

Ngày 3/10, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mỹ Anh (SN 2003, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi " Gây rối trật tự công cộng". Theo Công an quận Thanh Xuân, đơn vị đã họp bàn và thống nhất cần phải xử lý nghiêm với đối tượng Nguyễn Mỹ Anh để răn đe, cảnh cáo những trường hợp tương tự. Theo tài liệu điều tra, vụ thanh niên đập phá xe người đi đường xảy ra vào khoảng 12h ngày 24/9, Mỹ Anh điều khiển xe Honda Wave RS BKS: 29V5-4072 chở một người bạn, đi cùng còn có 2 thanh niên điều khiển 1 chiếc xe máy khác. Cả nhóm di chuyển đến một quán internet có địa chỉ tại phố Tôn Thất Tùng , quận Đống Đa, Hà Nội. Khi đi đến trước số nhà 181 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, xe máy do Mỹ Anh điều khiển đã xảy ra va chạm với một người phụ nữ đi xe máy. Lúc này, Mỹ Anh đang hỏi han người phụ nữ và vẫy taxi đi đường thì 2 thanh niên khác điều khiển xe Honda Vision đi đến xem và nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Mỹ Anh đã dùng gậy ba khúc bằng kim loại xông đến đánh người điều khiển xe Honda Vision là anh H., trong khi người bạn đi cùng xe với Mỹ Anh cầm gạch ném về phía người này. Bị đuổi đánh, anh H. bỏ chạy. Mỹ Anh đã dùng gậy đập phá chiếc xe của anh H. ở hiện trường rồi cùng các bạn bỏ đi. Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Nguyễn Mỹ Anh cùng 3 đối tượng khác đến trụ sở làm việc ngay trong ngày 24/9. Đến ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân tạm giữ hình sự Nguyễn Mỹ Anh để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đáng chú ý, trước khi bị tạm giữ, thanh niên 17 tuổi này đang bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra liên quan đến 2 vụ án Cố ý gây thương tích do Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội thụ lý. Hiện vụ thanh niên đập phá xe người đi đường đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đập phá xe người can ngăn sau vụ va chạm giao thông. Nguồn: Truyền Hình Vĩnh Long.

