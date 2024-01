Bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp TP HCM Phạm Tấn Kiên

Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phạm Tấn Kiên - Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng', quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Tấn Kiên.

Theo đó, mở rộng vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP HCM; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở kế hoạch và Đầu tư TP HCM và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hành vi thông đồng giữa chủ đầu tư, nhà thầu Tư vấn đấu thầu, nhà thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị thuộc Dự án Hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường tại TP HCM, vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can; Ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phạm Tấn Kiên, nguyên Phó Trưởng phòng quản lý đầu tư và doanh nghiệp Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM; Nguyễn Trần Long, Giám đốc Công ty A.L.A; Phạm Văn Vinh, Giám đốc Công ty Toàn Hưng Thịnh về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyệt định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt đề, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.