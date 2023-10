Ngọc Trinh vướng loạt lùm xùm trước khi bị bắt tạm giam

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - nghệ danh Ngọc Trinh) về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Pháp Luật TPHCM Trước đó, Ngọc Trinh đã điều khiển mô tô lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… Việc biểu diễn của Ngọc Trinh được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Công Thương. Hành động của Ngọc Trinh gây bức xúc trong dư luận. Chiều ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức đã làm việc với Ngọc Trinh do lái xe máy phân khối lớn buông hai tay. Công an cũng lập biên bản Ngọc Trinh lỗi điều khiển mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe. Ảnh: Saostar. Trước khi bị bắt tạm giam, Ngọc Trinh vướng loạt lùm xùm. Năm 2022, theo Người Lao Động, các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc xác định việc Ngọc Trinh mua lại khu đất 11 ha tại xã Đại Lào là không có cơ sở. Khu đất này vẫn đứng tên chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Nhanh chóng, nhiều người cho rằng Ngọc Trinh “nổ” mua đất. Ảnh: Vietnamnet. Minh Phương - quản lý của Ngọc Trinh cho biết, cô và Ngọc Trinh mua chung lô đất. Theo Minh Phương, cả hai mới xong thủ tục đặt cọc, chưa đến giai đoạn công chứng, sang tên nên tra không ra tên Ngọc Trinh là điều hiển nhiên. Minh Phương còn cho biết, diện tích lô đất là 1,1 ha, không phải 11 ha. Ngọc Trinh lỡ lời trong một livestream nhưng sau đó đã đính chính. Ảnh: Zing. Cũng trong năm 2022, Ngọc Trinh bị một nhãn hàng tố mặc váy nhái sản phẩm của họ. Chân dài gốc Trà Vinh chia sẻ, nếu như nhãn hàng nhắn tin riêng rằng chiếc váy của bên họ, cô sẽ nói xin lỗi, gỡ hình xuống. “Nhưng vì họ không lịch sự, không tôn trọng Trinh, làm cho Trinh bị cộng đồng mạng ném đá. Đó là lý do Trinh không xin lỗi, hình ảnh Trinh vẫn để đấy dù có mấy nghìn bình luận ném đá”, Ngọc Trinh cho biết. Ảnh: Báo Giao Thông. Năm 2021, người mẫu Ngọc Trinh vướng nghi vấn sử dụng gương nhái. Phía đại diện thương hiệu xác nhận không nhận được đơn đặt hàng của chân dài gốc Trà Vinh về chiếc gương Ultrafragola. Về phần mình, Ngọc Trinh khẳng định cô không sử dụng đồ nhái. Ảnh: FBNV. Ngày chân ướt chân ráo vào showbiz, Ngọc Trinh làm người thứ ba. Nữ người mẫu chọn đàn ông có vợ vì cô nghèo. Ngọc Trinh chấp nhận bị ném đá với lời thú nhận là người thứ ba. Ảnh: FBNV. Cuối tháng 12/2016, tỷ phú Hoàng Kiều thừa nhận yêu Ngọc Trinh. Dư luận có ý kiến trái chiều về mối tình "27-72" của cặp đôi này. Không ít người cho rằng đây chỉ là cuộc vui giữa chân dài và đại gia, không phải là một tình yêu thực sự. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều cư dân mạng, cuộc tình của Ngọc Trinh và Hoàng Kiều kết thúc chỉ sau 3 tháng. Ảnh: FBNV. Nhiều năm qua, Ngọc Trinh thường xuyên mặc hở bạo. Cô từng bị ném đá vì diện trang phục phản cảm tại Cannes 2019, ung ảnh nude tại Bali trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng, cô hết thời và muốn gây chú ý bằng những hình ảnh mặc kiệm vải. Ảnh: Getty. Ngọc Trinh cũng gây tranh cãi khi lấn sân làm ca sĩ, đóng phim, dạy kinh doanh online. Cô bị chê hát dở, không ít lần diễn như bình hoa di động. Ngọc Trinh cũng bị đánh giá chưa đủ thực lực để giảng dạy. Ảnh: FBNV.Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - nghệ danh Ngọc Trinh) về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Pháp Luật TPHCM Trước đó, Ngọc Trinh đã điều khiển mô tô lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… Việc biểu diễn của Ngọc Trinh được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Công Thương. Hành động của Ngọc Trinh gây bức xúc trong dư luận. Chiều ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức đã làm việc với Ngọc Trinh do lái xe máy phân khối lớn buông hai tay. Công an cũng lập biên bản Ngọc Trinh lỗi điều khiển mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe. Ảnh: Saostar. Trước khi bị bắt tạm giam, Ngọc Trinh vướng loạt lùm xùm. Năm 2022, theo Người Lao Động, các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc xác định việc Ngọc Trinh mua lại khu đất 11 ha tại xã Đại Lào là không có cơ sở. Khu đất này vẫn đứng tên chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Nhanh chóng, nhiều người cho rằng Ngọc Trinh “nổ” mua đất. Ảnh: Vietnamnet. Minh Phương - quản lý của Ngọc Trinh cho biết, cô và Ngọc Trinh mua chung lô đất. Theo Minh Phương, cả hai mới xong thủ tục đặt cọc, chưa đến giai đoạn công chứng, sang tên nên tra không ra tên Ngọc Trinh là điều hiển nhiên. Minh Phương còn cho biết, diện tích lô đất là 1,1 ha, không phải 11 ha. Ngọc Trinh lỡ lời trong một livestream nhưng sau đó đã đính chính. Ảnh: Zing. Cũng trong năm 2022, Ngọc Trinh bị một nhãn hàng tố mặc váy nhái sản phẩm của họ. Chân dài gốc Trà Vinh chia sẻ, nếu như nhãn hàng nhắn tin riêng rằng chiếc váy của bên họ, cô sẽ nói xin lỗi, gỡ hình xuống. “Nhưng vì họ không lịch sự, không tôn trọng Trinh, làm cho Trinh bị cộng đồng mạng ném đá. Đó là lý do Trinh không xin lỗi, hình ảnh Trinh vẫn để đấy dù có mấy nghìn bình luận ném đá”, Ngọc Trinh cho biết. Ảnh: Báo Giao Thông. Năm 2021, người mẫu Ngọc Trinh vướng nghi vấn sử dụng gương nhái. Phía đại diện thương hiệu xác nhận không nhận được đơn đặt hàng của chân dài gốc Trà Vinh về chiếc gương Ultrafragola. Về phần mình, Ngọc Trinh khẳng định cô không sử dụng đồ nhái. Ảnh: FBNV. Ngày chân ướt chân ráo vào showbiz, Ngọc Trinh làm người thứ ba. Nữ người mẫu chọn đàn ông có vợ vì cô nghèo. Ngọc Trinh chấp nhận bị ném đá với lời thú nhận là người thứ ba. Ảnh: FBNV. Cuối tháng 12/2016, tỷ phú Hoàng Kiều thừa nhận yêu Ngọc Trinh. Dư luận có ý kiến trái chiều về mối tình "27-72" của cặp đôi này. Không ít người cho rằng đây chỉ là cuộc vui giữa chân dài và đại gia, không phải là một tình yêu thực sự. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều cư dân mạng, cuộc tình của Ngọc Trinh và Hoàng Kiều kết thúc chỉ sau 3 tháng. Ảnh: FBNV. Nhiều năm qua, Ngọc Trinh thường xuyên mặc hở bạo. Cô từng bị ném đá vì diện trang phục phản cảm tại Cannes 2019, ung ảnh nude tại Bali trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng, cô hết thời và muốn gây chú ý bằng những hình ảnh mặc kiệm vải. Ảnh: Getty. Ngọc Trinh cũng gây tranh cãi khi lấn sân làm ca sĩ, đóng phim, dạy kinh doanh online. Cô bị chê hát dở, không ít lần diễn như bình hoa di động. Ngọc Trinh cũng bị đánh giá chưa đủ thực lực để giảng dạy. Ảnh: FBNV. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"