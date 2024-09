Bắt tạm giam kẻ giả giọng Bí thư Thành ủy TPHCM để lừa đảo

Công an TP HCM vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, ngụ ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, Công an TP HCM tiếp nhận tin báo có đối tượng mạo danh Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên gọi điện thoại cho người thân của Bí thư để mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư.

Đáng chú ý, người lừa đảo còn giả giọng nói giống như giọng của Bí thư Thành ủy khiến người thân lúc đầu phân vân nhưng họ nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên không nghe theo và báo công an.

Nguyễn Văn Tâm bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo nhiều người. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã giao Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác truy vết, nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định Tâm là thủ phạm. Tâm khai dùng nhiều sim rác, mạo danh Bí thư Thành ủy TP HCM, lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công ty xổ số kiến thiết một số tỉnh, thành rồi gọi điện thoại cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người thân của các lãnh đạo này để mượn tiền, kêu gọi đầu tư…

Sau khi các nạn nhân sập bẫy, chuyển tiền thì Tâm rút ra chiếm đoạt, đồng thời chặn số điện thoại, cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, Tâm lừa đảo được nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP HCM khuyến cáo, các đối tượng lừa đảo luôn nghĩ ra các chiêu trò, thủ đoạn rất tinh vi để thực hiện hành vi, đề nghị người dân cảnh giác, không nghe, không làm theo. Khi nghi ngờ có hành vi lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý, ngăn chặn.

Cơ quan điều tra cũng thông báo, ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tâm, nhanh chóng đến PC02 (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên thụ lý vụ án là Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, SĐT 0937.456466 để trình báo, hỗ trợ điều tra.