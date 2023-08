Trâu húc chủ, người đi đường ám ảnh ở Việt Nam

Con trâu 200kg húc chết chủ ở TP HCM: Chiều 12/8, người đàn ông 52 tuổi đến căn chòi ở đồng tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HCM dắt con trâu đực nặng khoảng 200 kg về nhà. Đến sáng 13/8, người nhà đi tìm thì phát hiện người đàn ông tử vong với nhiều vết thương, dây cột trâu quấn vào cơ thể. Con trâu cạnh đó bị đứt dây trói, trên sừng và đầu có vết máu. Nguyên nhân được xác định có thể do trâu bị kích động, vùng vẫy khiến dây cột vướng vào người nên nạn nhân không thể chạy thoát. Trưa 13/8, lực lượng chức năng huyện Củ Chi đã dùng súng bắn hạ con trâu 200kg này. Chạy khỏi lò mổ, trâu húc 5 người bị thương: Sáng 15/7, do nhốt không cẩn thận, con trâu của một chủ lò mổ tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã sổng chuồng, tháo chạy ra ngoài đường hướng về thị xã Bình Long. Trên đường di chuyển, con trâu này đã húc 5 người đi đường bị thương và làm hỏng hàng rào, cửa, xe gắn máy của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Bình Long. Theo mẹ đi chăn trâu, bé 2 tuổi bị trâu húc chấn thương sọ não, hôn mê sâu: Vào tháng 2/2023, Trong lúc theo mẹ đi chăn trâu, bé trai 2 tuổi dân tộc Dao trú tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu phải thở máy và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Đang đi đường cô gái bị trâu điên húc vỡ gan: Sáng 19/1, khi chị Đ.T. T (SN 1993, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang trên đường từ chợ về, tới đoạn đê gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà (xã Hải Bối) bỗng có một con trâu chạy tới lao vào người phụ nữ đi phía trước, nhưng bị trượt và đổi hướng sang chị T. Chị T lúc đó đã định chạy nhưng không kịp, bị trâu húc bất tỉnh dưới thân đê. Khi đưa vào viện, chị T bị vỡ gan. Người phụ nữ bị bò húc chết thương tâm: Sáng 7/9/2020, bà Nguyễn Thị Hương và bà Phạm Thị Tịnh đến nhà bà Phạm Thị V. (trú xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ) để mời đám cưới thì phát hiện bà V. đã tử vong trong tư thế nằm sấp bất tỉnh, mặt mũi, thân hình có nhiều vết bầm tím. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện, tay phải bà V. còn quấn dây thừng dắt bò đực khoảng 3 năm tuổi, mặt mũi, thân hình có nhiều vết bầm tím, nằm sấp cạnh chuồng bò. Cơ quan chức năng xác định, bà V. bị bò húc chết trong lúc dẫn bò vào chuồng trước đó. Đưa trâu ra mương tắm, người đàn ông bất ngờ bị húc tử vong: Trưa 17/7/2020, chờ lâu không thấy chồng về, bà Trần Thị Ngát (SN 1966, trú tại thôn Bùn 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ra đường tìm thì thấy con trâu nhà nuôi đang đứng, trên mũi có dính máu. Tưởng trâu nhà mình vừa đi húc nhau với trâu khác, bà Ngát liền dắt trâu ra buộc vào chỗ thường ngày rồi ra đường tìm chồng, nhưng không thấy. Bà Ngát ra phía mương nước ngoài đồng thì phát hiện ông H nằm trên đất, người đầy thương tích và đã tử vong. Nguyên nhân sau đó được xác định do bị trâu húc lộn liên tiếp gây đa chấn thương, gãy xương sườn, rách gáy… Trâu điên xông qua lưới sắt húc người phụ nữ tử vong: Sáng 16/6/2020, bà Trương Thị Th. (SN 1962, trú tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) ra khu vực nuôi vịt trong vườn nhà để nhặt trứng. Bất ngờ một con trâu lạ xông qua hàng rào lưới sắt, húc tới tấp vào bụng bà Th. khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, bà Th. đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh, rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên đến trưa cùng ngày nạn nhân đã tử vong.



Người đàn ông bị trâu húc tử vong tại nhà: Sáng 8/1/2020, anh Nguyễn Văn Uyên (SN 1975), trú tại thôn Đan Cầu, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương xuống khu vực chuồng bò của gia đình thì phát hiện 1 con trâu lạ lạc vào đàn bò. Khi đuổi con trâu lạ đi chỗ khác, không may anh Uyên bị trâu húc dẫn đến tử vong. >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải.

Con trâu 200kg húc chết chủ ở TP HCM: Chiều 12/8, người đàn ông 52 tuổi đến căn chòi ở đồng tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HCM dắt con trâu đực nặng khoảng 200 kg về nhà. Đến sáng 13/8, người nhà đi tìm thì phát hiện người đàn ông tử vong với nhiều vết thương, dây cột trâu quấn vào cơ thể. Con trâu cạnh đó bị đứt dây trói, trên sừng và đầu có vết máu. Nguyên nhân được xác định có thể do trâu bị kích động, vùng vẫy khiến dây cột vướng vào người nên nạn nhân không thể chạy thoát. Trưa 13/8, lực lượng chức năng huyện Củ Chi đã dùng súng bắn hạ con trâu 200kg này. Chạy khỏi lò mổ, trâu húc 5 người bị thương: Sáng 15/7, do nhốt không cẩn thận, con trâu của một chủ lò mổ tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã sổng chuồng, tháo chạy ra ngoài đường hướng về thị xã Bình Long. Trên đường di chuyển, con trâu này đã húc 5 người đi đường bị thương và làm hỏng hàng rào, cửa, xe gắn máy của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Bình Long. Theo mẹ đi chăn trâu, bé 2 tuổi bị trâu húc chấn thương sọ não, hôn mê sâu: Vào tháng 2/2023, Trong lúc theo mẹ đi chăn trâu, bé trai 2 tuổi dân tộc Dao trú tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu phải thở máy và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Đang đi đường cô gái bị trâu điên húc vỡ gan: Sáng 19/1, khi chị Đ.T. T (SN 1993, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang trên đường từ chợ về, tới đoạn đê gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà (xã Hải Bối) bỗng có một con trâu chạy tới lao vào người phụ nữ đi phía trước, nhưng bị trượt và đổi hướng sang chị T. Chị T lúc đó đã định chạy nhưng không kịp, bị trâu húc bất tỉnh dưới thân đê. Khi đưa vào viện, chị T bị vỡ gan. Người phụ nữ bị bò húc chết thương tâm: Sáng 7/9/2020, bà Nguyễn Thị Hương và bà Phạm Thị Tịnh đến nhà bà Phạm Thị V. (trú xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ) để mời đám cưới thì phát hiện bà V. đã tử vong trong tư thế nằm sấp bất tỉnh, mặt mũi, thân hình có nhiều vết bầm tím. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện, tay phải bà V. còn quấn dây thừng dắt bò đực khoảng 3 năm tuổi, mặt mũi, thân hình có nhiều vết bầm tím, nằm sấp cạnh chuồng bò. Cơ quan chức năng xác định, bà V. bị bò húc chết trong lúc dẫn bò vào chuồng trước đó. Đưa trâu ra mương tắm, người đàn ông bất ngờ bị húc tử vong: Trưa 17/7/2020, chờ lâu không thấy chồng về, bà Trần Thị Ngát (SN 1966, trú tại thôn Bùn 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ra đường tìm thì thấy con trâu nhà nuôi đang đứng, trên mũi có dính máu. Tưởng trâu nhà mình vừa đi húc nhau với trâu khác, bà Ngát liền dắt trâu ra buộc vào chỗ thường ngày rồi ra đường tìm chồng, nhưng không thấy. Bà Ngát ra phía mương nước ngoài đồng thì phát hiện ông H nằm trên đất, người đầy thương tích và đã tử vong. Nguyên nhân sau đó được xác định do bị trâu húc lộn liên tiếp gây đa chấn thương, gãy xương sườn, rách gáy… Trâu điên xông qua lưới sắt húc người phụ nữ tử vong: Sáng 16/6/2020, bà Trương Thị Th. (SN 1962, trú tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) ra khu vực nuôi vịt trong vườn nhà để nhặt trứng. Bất ngờ một con trâu lạ xông qua hàng rào lưới sắt, húc tới tấp vào bụng bà Th. khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, bà Th. đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh, rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên đến trưa cùng ngày nạn nhân đã tử vong.



Người đàn ông bị trâu húc tử vong tại nhà: Sáng 8/1/2020, anh Nguyễn Văn Uyên (SN 1975), trú tại thôn Đan Cầu, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương xuống khu vực chuồng bò của gia đình thì phát hiện 1 con trâu lạ lạc vào đàn bò. Khi đuổi con trâu lạ đi chỗ khác, không may anh Uyên bị trâu húc dẫn đến tử vong. >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải.