Bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm ở Hà Nội

Ngày 19/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Phương (SN 1973; trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) về tội Chứa mại dâm và Triệu Thị Hà (SN 1988; trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội Môi giới mại dâm.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Phương và Triệu Thị Hà.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 29/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại phường Quan Hoa phát hiện có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm . Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an xác định Nguyễn Hữu Phương kinh doanh nhà nghỉ tại phường Quan Hoa. Khoảng đầu tháng 6/2023, hoạt động kinh doanh của nhà nghỉ gặp khó khăn nên Phương đã cho gái bán dâm dẫn khách về bán dâm tại nhà nghỉ để tăng doanh thu.