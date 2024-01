Bắt Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồng Tuyển (thành phố Lào Cai), UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị liên quan (gọi tắt là vụ án khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit).

Bị can Vũ Đình Thủy.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 12/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Ông Vũ Đình Thủy (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 28 diễn ra ngày 12-13/4/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Đình Thủy. Ông Thủy được xác định cùng với nhiều cựu quan chức của tỉnh Lào Cai, trong đó có cựu Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng, có trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm khi vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng.

Các ông này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.