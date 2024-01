Nữ chủ quán chết tức tưởi trên giường vì món nợ 20 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 1/3/2023, người thân đến quán nước mía của chị T.T.H (SN 1975, quê ở Đà Nẵng, ngụ Tổ 9, KP.3, phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì không thấy chị mở cửa bán hàng. Gọi điện thoại không được và thấy cửa nhà khóa ngoài, nghi có chuyện chẳng lành, người này quyết định phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện chị H. đã tử vong, trên giường và có nhiều vết máu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, đặc biệt là các vết thương ở vùng ngực trái và nhiều vết máu dính trên nền nhà ra tới cửa. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng) Qua tìm hiểu từ người dân địa phương thì được biết, chị H. đến thuê mặt bằng ở khu vực này mở quán bán nước mía đã lâu. Thi thoảng vẫn có một số người đàn ông lạ mặt ra vào. Điều đó cho thấy mối quan hệ của nạn nhân là phức tạp. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nữ chủ quán bị sát hại nên đã mở cuộc điều tra truy xét trên diện rộng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993, HKTT: ấp Tân Hòa, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Phan Văn Trung (SN 2000, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Vào lúc 20h20 ngày 2/3, khi 2 thanh niên này xuất hiện tại khu vực công viên Quảng trường Sáng tạo (thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị các trinh sát hình sự khống chế bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Đồng Hòa ở gần đó để đấu tranh làm rõ. Tại đây Nghĩa đã khai nhận mình chính là hung thủ sát hại chị chủ quán nước mía. (Hung thủ Nguyễn Văn Nghĩa (bên trái) và đối tượng Phan Văn Trung) Theo lời khai của nghi phạm, trước đây Nghĩa đã nhiều lần mua dâm chị H. Trong những lần qua lại, Nghĩa có cho chị H. mượn 20 triệu đồng với thỏa thuận cho Nghĩa quan hệ tình dục miễn phí. Gần đây, khi Nghĩa đòi lại số tiền trên thì chị H. không đồng ý trả. Tức giận, vào ngày 1/3, Nghĩa lên kế hoạch sẽ giết chị H. rồi cướp tài sản. Nhằm thực hiện kế hoạch sát hại cô chủ quán nước rồi bỏ trốn, Nghĩa chuẩn bị 1 con dao, 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn, 1 dây dù, tất cả được cho vào một chiếc túi màu đen bằng da. Vào khoảng 11h trưa ngày 1/3 Nghĩa rủ người bạn là Phan Văn Trung (thường sống lang thang ở Quảng trường Sáng tạo, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và nói là đi đòi nợ, nếu lấy không được tiền thì sẽ nhờ Trung mang chiếc xe máy của Nghĩa về giúp, còn Nghĩa lấy xe của con nợ. Đến khoảng 12h15, Nghĩa đi xe máy BS: 55X7-7692 chở Trung đến khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) rồi nói Trung vào một quán cà phê ven đường ngồi uống nước chờ, còn Nghĩa tiếp tục chạy xe đến quán nước mía của chị H. ở gần đó. Lúc này, chị H. đang ở một mình, Nghĩa vào nói “có tiền chưa trả ít để xài, hết tiền rồi”. Chị H. trả lời không có tiền và kêu Nghĩa vào nhà với mục đích quan hệ tình dục để Nghĩa không đòi tiền nữa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi quan hệ xong, trong lúc nữ chủ quán đang nằm úp mặt xuống giường thì Nghĩa rút dao đâm một nhát từ phía sau cho thấu đến vị trí tim. Bị đâm bất ngờ, chị H. giãy giụa chống đỡ thì Nghĩa lấy dây dù trói 2 tay, sau đó tiếp tục đâm thêm một nhát vào vùng ngực trái nạn nhân. Khi thấy chị H. nằm bất động, Nghĩa lấy 2 bông tai và 2 điện thoại đi động hiệu Oppo và Nokia. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Nghĩa lấy 2 ổ khóa ra khóa cửa rồi chạy xe máy ra đón Trung chở về Bình Dương. Sau đó Nghĩa chở Trung lên ngã tư Thủ Đức, TP.Thủ Đức, TP HCM mua mồi nhậu, tàn cuộc lại chở Trung về trả ở công viên như cũ. Tiếp đó, Nghĩa chạy ra khu vực hồ nước thuộc Đại học Quốc gia TP HCM đốt bộ đồ đã mặc khi gây án rồi vứt dao và khẩu súng xuống hồ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Căn cứ vào các tài liệu, lời khai và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghĩa về hành vi “giết người và cướp tài sản”. Tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ hành vi liên quan đối với Trung. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 1/3/2023, người thân đến quán nước mía của chị T.T.H (SN 1975, quê ở Đà Nẵng, ngụ Tổ 9, KP.3, phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì không thấy chị mở cửa bán hàng. Gọi điện thoại không được và thấy cửa nhà khóa ngoài, nghi có chuyện chẳng lành, người này quyết định phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện chị H. đã tử vong, trên giường và có nhiều vết máu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, đặc biệt là các vết thương ở vùng ngực trái và nhiều vết máu dính trên nền nhà ra tới cửa. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng) Qua tìm hiểu từ người dân địa phương thì được biết, chị H. đến thuê mặt bằng ở khu vực này mở quán bán nước mía đã lâu. Thi thoảng vẫn có một số người đàn ông lạ mặt ra vào. Điều đó cho thấy mối quan hệ của nạn nhân là phức tạp. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nữ chủ quán bị sát hại nên đã mở cuộc điều tra truy xét trên diện rộng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993, HKTT: ấp Tân Hòa, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Phan Văn Trung (SN 2000, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Vào lúc 20h20 ngày 2/3, khi 2 thanh niên này xuất hiện tại khu vực công viên Quảng trường Sáng tạo (thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị các trinh sát hình sự khống chế bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Đồng Hòa ở gần đó để đấu tranh làm rõ. Tại đây Nghĩa đã khai nhận mình chính là hung thủ sát hại chị chủ quán nước mía. (Hung thủ Nguyễn Văn Nghĩa (bên trái) và đối tượng Phan Văn Trung) Theo lời khai của nghi phạm, trước đây Nghĩa đã nhiều lần mua dâm chị H. Trong những lần qua lại, Nghĩa có cho chị H. mượn 20 triệu đồng với thỏa thuận cho Nghĩa quan hệ tình dục miễn phí. Gần đây, khi Nghĩa đòi lại số tiền trên thì chị H. không đồng ý trả. Tức giận, vào ngày 1/3, Nghĩa lên kế hoạch sẽ giết chị H. rồi cướp tài sản. Nhằm thực hiện kế hoạch sát hại cô chủ quán nước rồi bỏ trốn, Nghĩa chuẩn bị 1 con dao, 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn, 1 dây dù, tất cả được cho vào một chiếc túi màu đen bằng da. Vào khoảng 11h trưa ngày 1/3 Nghĩa rủ người bạn là Phan Văn Trung (thường sống lang thang ở Quảng trường Sáng tạo, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và nói là đi đòi nợ, nếu lấy không được tiền thì sẽ nhờ Trung mang chiếc xe máy của Nghĩa về giúp, còn Nghĩa lấy xe của con nợ. Đến khoảng 12h15, Nghĩa đi xe máy BS: 55X7-7692 chở Trung đến khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) rồi nói Trung vào một quán cà phê ven đường ngồi uống nước chờ, còn Nghĩa tiếp tục chạy xe đến quán nước mía của chị H. ở gần đó. Lúc này, chị H. đang ở một mình, Nghĩa vào nói “có tiền chưa trả ít để xài, hết tiền rồi”. Chị H. trả lời không có tiền và kêu Nghĩa vào nhà với mục đích quan hệ tình dục để Nghĩa không đòi tiền nữa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi quan hệ xong, trong lúc nữ chủ quán đang nằm úp mặt xuống giường thì Nghĩa rút dao đâm một nhát từ phía sau cho thấu đến vị trí tim. Bị đâm bất ngờ, chị H. giãy giụa chống đỡ thì Nghĩa lấy dây dù trói 2 tay, sau đó tiếp tục đâm thêm một nhát vào vùng ngực trái nạn nhân. Khi thấy chị H. nằm bất động, Nghĩa lấy 2 bông tai và 2 điện thoại đi động hiệu Oppo và Nokia. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Nghĩa lấy 2 ổ khóa ra khóa cửa rồi chạy xe máy ra đón Trung chở về Bình Dương. Sau đó Nghĩa chở Trung lên ngã tư Thủ Đức, TP.Thủ Đức, TP HCM mua mồi nhậu, tàn cuộc lại chở Trung về trả ở công viên như cũ. Tiếp đó, Nghĩa chạy ra khu vực hồ nước thuộc Đại học Quốc gia TP HCM đốt bộ đồ đã mặc khi gây án rồi vứt dao và khẩu súng xuống hồ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Căn cứ vào các tài liệu, lời khai và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghĩa về hành vi “giết người và cướp tài sản”. Tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ hành vi liên quan đối với Trung. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.