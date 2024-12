Bắt nóng nhóm đối tượng trộm cả xe máy lẫn gấu bông

Ngày 30/11, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt nóng nhóm đối tượng trộm cắp hàng loạt xe máy trên khắp địa bàn thành phố.

Trước đó, vào lúc 09h55 ngày 29/11, khi đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn theo Kế hoạch cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2025, Công an phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) phát hiện 02 thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Nhóm trộm xe máy và gấu bông (ảnh CA)

Đến trước số nhà K07/01 Phan Văn Định, 02 đối tượng trên đã nhanh tay trộm 01 xe máy và tẩu thoát. Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã tiến hành truy bắt 02 đối tượng cùng phương tiện trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, 02 đối tượng khai nhận là N.L.T. T (SN 2003, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và C.V.N (SN 2006, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Tiếp tục điều tra truy xét, Công an làm rõ thêm đối tượng D.M.T (SN 2003, trú tại quận Thanh Khê) cùng tham gia trộm cắp tài sản với 2 đối tượng T và N.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian qua.

Công an đã tạm giữ gồm 06 chiếc xe máy mà các đối tượng đã trộm cắp. Ngoài ra, còn có một gấu bông rất to do nhóm này tiện tay trộm của người dân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã tiếp nhận, điều tra xử lý theo quy định.

