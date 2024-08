Bắt kẻ lừa xin được xe đang bị tạm giữ để chiếm đoạt tiền

Ngày 9/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Tòng (SN 1957, ở thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dương Văn Tòng tại cơ quan Công an.

Tháng 12/2023 anh Đào Văn M. (SN 1987, trú tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang) được Tòng giới thiệu có khả năng giúp đỡ xin lại chiếc xe ba bánh tự chế đang bị Công an huyện Yên Dũng tạm giữ. Tin lời đối tượng, ngày 10/12/2023, anh M. đã đưa cho Dương Văn Tòng 33 triệu đồng để Tòng xin lại chiếc xe ba bánh tự chế. Sau đó, Tòng không xin được xe ba bánh và cũng không trả số tiền trên cho anh M.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Văn Tòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Yên Dũng khuyến cáo người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, chính sách, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu cao cảnh giác, không nên nhẹ dạ, cả tin để các đối tượng xấu lợi dụng.