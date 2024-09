Bắt kẻ giết người, bỏ xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ ở Thái Lan

Ngày 24/9, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Kim HyeonggWon có lệnh truy nã quốc tế về tội "Giết người", đồng thời áp giải và bàn giao đối tượng truy nã cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đối tượng truy nã quốc tế Kim HyeonggWon bị Công an bắt giữ.

Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa phát hiện đối tượng nghi vấn thường xuyên di chuyển đến các địa điểm công cộng, quán ăn trên địa bàn và đã khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ của Cục Đối ngoại, Bộ Công an xác minh, làm rõ.

Ngày 12/9, cơ quan Công an đã xác định, đối tượng này là Kim HyeonggWon và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Kim HyeonggWon khai nhận vào ngày 3/5/2024, cùng 2 nghi phạm khác đã có hành vi giết người tại Pattaya, Thái Lan. Sau đó giấu thi thể nạn nhân vào thùng nhựa phi tang xuống hồ.

Sau khi gây án, Kim HyeonggWon bỏ trốn từ Thái Lan sang Lào rồi nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam. Trên đường di chuyển, đối tượng thường thuê nghỉ tại một số khách sạn nhỏ. Căn cứ hành vi vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, Công an quận Đống Đa đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Kim HyeonggWon 4 triệu đồng về hành vi nhập cảnh trái phép. Công an quận Đống Đa đã áp giải và bàn giao đối tượng truy nã cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để tiếp tục xử lý.