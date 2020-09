Bắt giữ hot girl 8X điều hành đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng

Ngày 5/9, Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang tạm giữ nhiều đối tượng để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Trước đó, từ đầu tháng 6/2020, cơ quan Công an phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn TP.Vinh, tỉnh Nghệ An có dấu hiệu tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn nên đã tổ chức theo dõi, nắm tình hình và thành lập chuyên án để điều tra. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, kẻ cầm đầu đường dây là Phan Thị Trang (SN 1989) trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An.

Đối tượng Phan Thị Trang. Trang xây dựng các đại lý cấp 1 hoạt động dưới trướng của mình. Hệ thống đại lý này rải khắp địa bàn TP. Vinh và các huyện lân cận. Các đại lý chuyển bảng lô đề cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng. Sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã quyết định triển khai đồng loạt các mũi công tác, bắt khẩn cấp 10 đối tượng trú ở TP.Vinh về hành vi đánh bạc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 27/8/2020 số tiền của đường dây này lên tới 126 tỷ đồng. Các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên, ngày nhiều nhất là trên 5 tỷ đồng. Hiện vụ đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Toàn cảnh vụ đường dây đánh bạc “Nổ hũ” 64 nghìn tỷ đồng