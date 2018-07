Bắt giam tài xế tông chết 2 nữ sinh ở Đắk Nông

Liên quan đến vụ việc tài xế tông chết 2 nữ sinh ở Đắk Nông, ngày 18/7, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997, ngụ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 15/7, ôtô 4 chỗ BKD 48A-045.68 lưu thông trên Quốc lộ 28 theo hướng từ trung tâm huyện Cư Jút về thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô (Đắk Nông), k hi đến đoạn qua quán cà phê The One (trung tâm thị trấn Đắk Mâm) chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào bãi để xe của quán lúc này đang có rất nhiều khách.