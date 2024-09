Bắt gã đàn ông chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của công ty

Ngày 16/9, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tốvụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1987, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Nguyễn Hữu Ngọc tại Cơ quan Công an.