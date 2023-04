Bắt đối tượng trộm nhiều máy tính để mua tài khoản ngân hàng đẹp

Ngày 14/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Phong Thổ vừa bắt giữ một đối tượng trộm nhiều máy tính xách tay trên địa bàn. Cụ thể, ngày 10/4, Công an huyện Phong Thổ nhận được tin báo về tội phạm của anh Phạm Văn Thưởng (trú tại tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ) về việc ngày 6/4, anh đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 máy tính nhãn hiệu HP màu đen bạc; 1 máy tính nhãn hiệu FUJITSU màu đen; 2 dây sạc máy tính; 1 túi đựng máy tính trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng.

Nam thiếu niên tại cơ quan Công an.

Sau 2 ngày khẩn trương điều tra truy xét, ngày 12/4/2023 Công an huyện Phong Thổ, đã có đủ căn cứ xác định đối tượng trộm cắp tài sản của anh Phạm Văn Thưởng là Bùi Thái H (SN 2005, trú tại thôn Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ).

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng H khai nhận ngoài việc trộm cắp tài sản của gia đình anh Thưởng, trong tháng 4/2023, H đã nhiều lần trộm cắp tài sản như: Đầu tháng 4/2023 trộm một máy tính là xách tay nhãn hiệu DELL màu đen của 1 gia đình tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu mang bán được số tiền 2,2 triệu đồng.

Ngày 6/4, trộm tài sản của gia đình anh Phạm Văn Thưởng. Ngày 8/4, lẻn vào 1 gia đình tại thôn Tân An, xã Mường So, huyện Phong Thổ trộm được 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus sau đó về nơi cất giấu mang 2 chiếc máy tính đã trộm của anh Thưởng đi bán được tổng số tiền 4,3 triệu đồng.

Ngày 11/4, H. tiếp tục đến nhà 1 gia đình ở thôn Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ trộm 1 chiếc máy in nhãn hiệu Canon 2900 màu trắng mang đi bán được số tiền 1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền 7,5 triệu đồng có được do bán tài sản trộm cắp, H. dùng để mua 2 số tài khoản “đẹp” của một ngân hàng.

Căn cứ lời khai của đối tượng Bùi Thái H, Công an huyện Phong Thổ đã tiến hành truy thu tang vật, tiếp tục củng cố các tài liệu chứng cứ để làm rõ dấu hiệu hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.