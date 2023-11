Bắt đối tượng sát hại vợ cho xác trong bao tải giấu dưới gầm giường

Ngày 11/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Tám (SN 1987, ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), chồng của nạn nhân Phạm Thị H. , về trụ sở của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ hành vi sát hại vợ cho xác trong bao tải giấu dưới gầm giường .

Đối tượng Nguyễn Văn Tám.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/11, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên. Sau khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng được bọc trong túi ni lông và bao tải giấu dưới gầm giường. Nạn nhân là nữ giới.

Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Tám (chồng nạn nhân) là hung thủ. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển bằng máy bay đến địa bàn quận Gò Vấp, TP HCM.

Sau khi báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã trao đổi thông tin, phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ đối tượng Tám đang lẩn trốn tại địa bàn này; đồng thời tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Đỗ Huấn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh dẫn đầu, vào TP HCM di lý đối tượng Tám về trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự. Theo thông tin ban đầu mà đối tượng Tám khai nhận, do nghi ngờ vợ có người khác, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, đối tượng đã bóp cổ vợ dẫn đến tử vong.

Hiện vụ s át hại vợ cho xác trong bao tải giấu dưới gầm giường đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.