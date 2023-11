Bắt đối tượng đi xe buýt từ Bắc Ninh ra Hà Nội để... ăn trộm

Ngày 5/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đông (SN 1988, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Đông là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án, tiền sự, hiện không có công việc ổn định.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông.

Trước đó, ngày 1/11, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Phương Th., trú tại phường Tứ Liên về việc đêm ngày 1/11, cửa hàng thiết bị điện tử của chị Th bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản gồm 1 điện thoại, 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng hiệu Ipad.

Sau 18 giờ đồng hồ tập trung điều tra, ngày 2/11, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ trộm trên là Nguyễn Văn Đông. Tại cơ quan Công an, Đông khai nhận do nghiện ma tuý, không có tiền tiêu xài nên thường đi xe buýt từ Bắc Ninh ra Hà Nội, sau đó đợi 2 đến 3 giờ đêm khi các gia đình đã tắt đèn đi ngủ, nếu phát hiện nhà nào sơ hở, không đóng cửa sổ thì sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản .

Hiện, Công an Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông về tội Trộm cắp tài sản, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Qua vụ việc này, Cơ quan Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo quản tài sản, đồ vật, kiểm tra các cửa sổ, lối ra vào, không để sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng đột nhập, thực hiện hành vi phạm tội.