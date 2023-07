Vì sao kẻ trộm mộ thường đoản mệnh hơn người bình thường?

Bên trong mộ cổ của những người có địa vị cao trong xã hội thường có nhiều đồ tùy táng giá trị. Chính vì vậy, những ngôi mộ này trở thành mục tiêu của những kẻ trộm mộ. Điều này xuất phát từ quan niệm của người xưa tin rằng, con người sau khi chết sẽ sang thế giới bên kia. Với mong muốn người quá cố sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý như khi còn sống nên người thân sẽ chôn cất người chết với nhiều đồ giá trị. Những tên trộm mộ đánh cắp những báu vật giá trị trong mộ cổ rồi đem bán để lấy tiền tiêu xài. Dân gian đồn đại rằng, những kẻ trộm mộ đều có tuổi thọ ngắn hơn người bình thường. Liệu điều này có chính xác? Theo các nhà khoa học, những kẻ trộm mộ đoản mệnh hơn người bình thường hay không thì không ai có thể khẳng định hoặc phủ định vì chưa có bất cứ nghiên cứu nào về vấn đề này. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, lối sống của mộ tặc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ. Bởi lẽ, trộm mộ thường hoạt động vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày. Thói quen sinh hoạt này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất của họ. Thêm nữa, do trộm mộ là hoạt động vi phạm pháp luật cũng như trái với luân thường đạo lý nên những kẻ trộm mộ luôn thấp thỏm lo sợ, bất an vì sẽ bị phát hiện. Do đó, khi làm công việc trộm mộ, họ chịu áp lực tinh thần lớn. Lâu dần, họ dễ mắc bệnh về tinh thần. Tiếp đến, môi trường trong mộ cổ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm như mùi tử khí, vi khuẩn, nấm mốc... Khi mở mộ, những kẻ trộm mộ sẽ tiếp xúc với những mối nguy hiểm đó. Hậu quả là cơ thể sẽ có thể mắc những bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, bên trong mộ cổ được niêm phong kín trong suốt nhiều năm. Bên trong mộ có rất ít không khí. Theo thời gian, không khí bên trong sẽ biến thành khí độc. Nếu kẻ trộm hít phải khí độc sẽ ảnh hưởng hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu tiếp xúc trong một thời gian dài. Với những lý do trên, sức khỏe của những kẻ trộm mộ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Vậy nên, họ sẽ có thể không sống thọ như người bình thường. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Vụ bí thư xã giết người, đốt xe: Nghi phạm từng đi trộm mộ mượn xác. Nguồn: THĐT1.

