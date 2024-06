Bắt đối tượng chém bố tử vong, anh trọng thương ở Hà Nội

Ngày 26/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố bắt giữ đối tượng Trần Khánh Hà (SN 1983, HKTT: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Trần Khánh Hà.

Khoảng 21h45 ngày 25/6, do mâu thuẫn bột phát trong gia đình, Trần Khánh Hà đã sử dụng dao quắm chém bố đẻ là ông L. (SN 1953) và anh trai là anh H. (SN 1978). Ông L và anh H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhưng do thương tích nặng, ông L. đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ về nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí gây án.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Quốc Oai phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.