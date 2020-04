Bắt cựu giáo viên tiểu học mua bán ma túy xuyên biên giới

(Kiến Thức) - Đối tượng Lộc Văn Thành đã có 2 tiền án về ma túy và từng là giáo viên dạy tiểu học nhưng do nghiện ngập nên đã nghỉ việc đi buôn ma túy.

Ngày 13/4, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Thành (SN 1976), trú tại khối 4, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu tháng 4/2020, qua công tác điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phát hiện một đối tượng thường xuyên qua lại ở các tuyến biên giới giáp Lào để mua bán trái phép chất ma túy. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Đối tượng Lộc Văn Thành. Kiên trì theo dõi, vào khoảng 20h30 ngày 12/4, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và tổ công tác Công an thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) phá thành công chuyên án; bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Thành (SN 1976), trú tại khối 4, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ gần 80gam heroin và 200 viên ma túy tổng hợp, 01 điện thoại di động và một số vật chứng khác. Tại cơ quan điều tra, Lộc Văn Thành khai nhận đã mua số ma túy trên của các đối tượng người Lào về sử dụng cũng như xé lẻ bán cho các con nghiện khác để kiếm lời. Được biết, đối tượng đã có 2 tiền án về ma túy và từng là giáo viên dạy tiểu học nhưng do nghiện ngập nên đã nghỉ việc. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng. Hiện vụ việc cựu giáo viên tiểu học mua bán ma túy xuyên biên giới đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.