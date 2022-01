Bất chấp thời tiết, người dân “chen chân” mua sắm tại “vựa hoa” Hà Nội

Những ngày giáp Tết, thời tiết Hà Nội bất ngờ chuyển xấu mưa phùn kèm theo không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, bất lợi này không thể cản được bước chân của người dân Hà Nội tới "vựa hoa" Quảng Bá. Bắt đầu từ khoảng 21h, chợ hoa Quảng An những ngày giáp Tết Nguyên Đán luôn tấp nập tiểu thương, người dân đến mua hoa. Chợ hoa Quảng An những ngày giáp Tết rất đông người đến chọn mua hoa. Chợ Quảng An luôn là địa điểm yêu thích của nhiều người mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Tại đây mọi người có thể tìm thấy đủ loại hoa để chọn lựa, mua về trang trí Tết. Đây cũng là chợ đầu mối hoa bán đi khắp Hà Nội và những vùng ngoại thành. Hàng trăm loại hoa với đủ chủng loại được bày bán. Là đầu mối cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội và họp chợ dọc theo đường đê Âu Cơ nên chợ hoa thu hút cả dân buôn lẫn khách lẻ. Nhiều người mặc áo mưa, bất chấp thời tiết mưa lạnh để đi chợ mua hoa. Tại chợ hoa, chỉ có 1 lối đi ở giữa cho khách hàng chọn hoa, nên nhiều khi lượng người sẽ bị ùn ứ lại khi có phương tiện đi vào. Đi chợ hoa đêm Quảng An từ lâu đã dần trở thành một thói quen của nhiều người dân Hà Nội mỗi khi Tết đến, Xuân về. Tại đây, ngoài những loại hoa được trồng quanh khu vực Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh... còn có nhiều giống hoa được vận chuyển từ Đà Lạt ra để phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô dịp Tết.

