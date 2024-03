Bắt 7 đối tượng khai thác vàng trái phép khiến 1 người chết

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh và thực hiện bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo điều 227 Bộ luật hình sự, các đối tượng gồm: (1) Lò Văn Ương SN 1975; (2) Lò Văn Lâm SN 1982; (3) Lò Văn Piếng SN 1967; (4) Lò Văn Soan SN 1979; (5) Lò Văn Chựa SN 1969; (6) Lò Văn Yến, SN 1968; (7) Cà Văn Hiêng SN1983, cùng cư trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.

Các đối tượng tại bị bắt

Trước đó, ngày 9/3/2024, Công an huyện Sìn Hồ tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc anh Lò Văn Hại, SN1993 trú tại bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo bị chết chưa rõ nguyên nhân từ nơi khác, gia đình đã tự ý chôn cất theo phong tục. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo giao Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Sìn Hồ khẩn trương điều tra vụ việc.

Kết quả điều tra xác định: từ ngày 25/02/2024, nạn nhân Lò Văn Hại đi làm thuê khai thác vàng trái phép cho nhóm đối tượng nói trên tại khu vực rừng thuộc bản Phiêng Trạng, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, nơi có các hầm, hang khai thác vàng trái phép đã bị các cơ quan chức năng nổ mìn đánh sập từ tháng 10/2022. Vào khoảng 17h ngày 8/3/2024, tại một hầm đào vàng, nạn nhân đã bị trượt chân rơi xuống 1 hang sâu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra các đối tượng nêu trên lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện cái chết của nạn nhân liên quan đến hành vi khai thác vàng trái phép, bị xử lý trước pháp luật nên đã tự thỏa thuận, thống nhất đền bù cho gia đình anh Hại số tiền 250 triệu đồng (đã giao trước 150 triệu đồng) để gia đình không khiếu nại và nhanh chóng đưa về mai táng.

Trong ngày 8/3 gia đình nạn nhân đưa thi thể anh Hại về khâm liệm, ngày 9/3 đã đưa đi chôn cất tại nghĩa trang của địa phương.

Hiện nay Cơ quan CSĐT đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, hoàn chỉnh các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm khác đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nhằm quyết liệt thực hiện các quy định của pháp luật và chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu xử lý dứt điểm, kiên quyết không để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh gây nên nhiều hệ lụy phức tạp.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị nhân dân mạnh dạn tố giác những cá nhân, tổ chức đã có hành vi khai thác khoáng sản trái phép nói chung, khai thác vàng nói riêng cũng như các hành vi tiếp tay, “bảo kê” cho các đối tượng “ vàng tặc ”.

Những thông tin, hình ảnh có được, người dân gửi tới hộp thư điện tử BanchidaoPCTPlcu@gmail.com Công an tỉnh Lai Châu đảm bảo giữ bí mật về người cung cấp tin, đối với những tin có giá trị sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.