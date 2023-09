Bắt 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài trộm tài sản

Ngày 12/9, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Phạm Văn Trường (SN 1990) Nguyễn Minh Thảo (SN 1994), cả 2 đều ở quận Long Biên, Hà Nội; Phạm Văn Tuấn (SN 1996), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994) cùng huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Trần Văn Thành (SN 1992, ở Diễn Châu, Nghệ An).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 23/8, Đồn Công an Sân bay Nội Bài nhận được thông tin phản ánh của chị Nguyễn Mai A., quốc tịch Đức về việc, vào ngày 22/8, chị đi chặng bay Hà Nội – Cam Ranh, tại Nhà ga T1, Sân bay Nội Bài. Hành lý kí gửi là chiếc vali màu đỏ, nhãn hiệu Samsonite. Về khách sạn ở Cam Ranh, chị Nguyễn Mai A. mới nhận ra vali của mình bị mở khóa từ lúc nào không hay. Chị bị mất trộm gồm bộ tai nghe không dây và tiền mặt 500 Euro.

Nhận được thông tin, Đồn Công an Sân bay Nội Bài nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngay sau đó, một tổ công tác nhanh chóng được cử đến Cam Ranh gặp nạn nhân để làm việc và một tổ công tác khác tiến hành rà soát thông tin tại sân bay. Công an phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không rà soát lại toàn bộ diễn biến của chuyến bay ngày hôm đó… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nghi vấn 5 người trên.

Với những căn cứ nêu trên, Đồn Công an Sân bay Nội Bài đã tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục đấu tranh mở rộng. Qua điều tra, ngày 22/8, 5 nghi phạm nêu trên làm việc chung ca và có nhiệm vụ bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi tàu bay tại đảo hành lý số 4, tầng 1 ga quốc nội đi, Nhà ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước khi làm việc, 5 nghi phạm nêu trên đã thống nhất, trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản. Để thực hiện được hành vi của mình, 5 người này bọc lót, cảnh giới cho nhau để thực hiện. Đến khoảng 12h10 cùng ngày, Nguyễn Văn Thịnh phát hiện khóa vali của chị Nguyễn Mai A. không chắc chắn nên đã giật khóa, lấy trộm tài sản bên trong. Tài sản lấy được, Thịnh giữ lại bộ tai nghe để sử dụng. Số tiền 500 Euro đem đi đổi được 12,6 triệu đồng, các đối tượng chia nhau tiêu sài.

Theo vị lãnh đạo Đồn Công an Sân Bay Hà Nội, với những chứng cứ mà cơ quan điều tra có được, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phá khóa, lấy trộm tài sản trong vali kí gửi của chị Nguyễn Mai A. 5 nghi phạm khai nhận, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó.

Hiện vụ bắt 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài trộm tải sản đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.