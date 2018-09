Bắt 3 người đàn ông mang 18.000 viên ma túy vào khách sạn

Ba người đàn ông ở Nghệ An mang 18.000 viên ma túy tổng hợp vào một khách sạn ở Hà Tĩnh và đang chờ đối tác đến giao dịch thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 19/9, Công an Hà Tĩnh tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi), Nguyễn Văn Bé (39 tuổi) và Trần Đình Hoàn (57 tuổi, cùng trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành gồm công an, biên phòng, hải quan Hà Tĩnh bất ngờ ập vào một khách sạn ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh bắt giữ 3 người đàn ông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, nhà chức trách thu giữ 90 gói nylon nhỏ chứa hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Tổng giá trị số hàng ước tính khoảng 3 tỷ đồng.