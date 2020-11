Bão đã đi qua Quảng Bình, Hà Tĩnh: Nhà sập, trường tốc mái

Bão số 13 đã gây sóng lớn, dâng cao với cường độ mạnh đã đánh sập nhiều hàng quán và những ngôi nhà dọc bãi biển ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Infonet Hơn 20 hàng quán dọc bãi biển An Bàng (khối An Bàng, phường Cẩm An) bị sóng đánh tan hoang. Ảnh: Infonet. Do ảnh hưởng của bão số 13 nên tối qua, nước sông Hàn dâng cao gây ngập đường Như Nguyệt ở quận Hải Châu. Sáng nay, khi nước rút, người dân thấy nhiều đoạn vỉa hè bị hư hỏng. Ảnh: Zing.Bão số 13 đã làm tình trạng hư hỏng vỉa hè trầm trọng hơn dù trước đó đã từng bị hư hỏng do những cơn bão trước. Ảnh: Zing. Bờ biển xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) sạt lở nặng nề do trận lũ lịch sử vừa rồi; sau bão số 13, sóng biển đánh tan tác gây hư hại nhiều nơi. Ảnh: Người Lao động. Sáng 15/11, bão số 13 đã làm nhiều công trình tại Thừa Thiên - Huế như nhà cửa, biển hiệu quảng cáo, cây xanh đổ ngã, hư hỏng. Trong số nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc có một cây xà cừ được đánh số quản lý 13 trước mặt bến xe du lịch Nguyễn Hoàng (bên đường Lê Duẩn, TP Huế) được xem là nhiều tuổi nhất trong hệ thống cây xanh đô thị Huế khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: SGGP Nhiều biển hiệu ở TP Huế bị gió bão số 13 làm hư hỏng. Ảnh: CAND Một căn nhà bị hư hỏng nặng sau bão số 13. Ảnh: CAND Cột điện gãy đổ. Ảnh: Công an TPHCM Mái tôn nằm la liệt. Ảnh: Người Lao động Hàng chục tàu, thuyền ở Huế bị sóng đánh chìm do bão. Ảnh: T.Đ Bão số 13 vào đất liền đã làm tốc mái 5 ngôi nhà của người dân ở xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Hà Tĩnh. Những mái nhà bị tốc, tan hoang. Ảnh: Báo Hà Tĩnh. Thống kê đến chiều 15/11, tỉnh Quảng Trị có 6 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa tránh bão số 13, trong đó huyện Gio Linh có 3 người, Hải Lăng 2 người và Triệu Phong 1 người. Ảnh: TTXVN Trường TH Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) là một trong những ngôi trường bị hư hại nặng do bão số 13 (Vamco). Ảnh: Tổ Quốc. >>> Mời độc giả xem thêm video Năm 2020, có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nguồn: THĐT

