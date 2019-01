Băng nghiện 10X gây hàng chục vụ cướp ở Sài Gòn sa lưới

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đơn vị này vừa triệt phá một băng nghiện 10X chuyên trộm, cướp do Lê Hoàng Trung (18 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Nguyễn Anh Thiện (16 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm đầu.



Băng trộm, cướp đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an.

Vào cuối năm 2018, nhiều người dân đến Công an quận Thủ Đức trình báo bị cướp giật tài sản. Theo nhận diện của các nạn nhân, họ bị cướp bởi nhóm người đi xe máy độ.

Công an quận Thủ Đức sau đó xác lập chuyên án để đấu tranh. Từ những thông tin trình báo và tài liệu thu thập, công an xác định các vụ cướp do Trung, Thiện và đồng bọn thực hiện.