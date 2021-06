Bán hết tài sản, cặp vợ chồng Vũng Tàu đạp xe chở 2 con nhỏ đi phượt khắp Việt Nam

Sau một biến cố tài chính, anh Phạm Quốc Tuấn (36 tuổi) ở Vũng Tàu nhận thấy vòng xoáy công việc đã khiến anh chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh các con. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh được nghỉ học nhiều lần trong vòng hơn 1 năm qua, các con anh cũng ở nhà và anh nhận thấy chúng dễ học theo thói quen xấu của bố mẹ như dành nhiều thời gian trước điện thoại hay máy tính. Chính vì những lí do đó, anh và vợ mình, chị Bùi Thúy (30 tuổi), đã đưa ra một quyết định lớn - đó là khởi hành chuyến đi "vô gia cư" của gia đình với cậu con trai gần 5 tuổi, cô con gái 2 tuổi rưỡi và một chú chó. Đồ đạc họ mang theo chẳng có nhiều, 2 chiếc xe đạp và một xe kéo nhỏ chở đồ, tấm pin năng lượng mặt trời để lấy điện, dụng cụ cắm trại, đèn pin dã ngoại, thiết bị quay phim, chụp hình và một số sách vở cho 2 đứa nhỏ. Chuyến đi bắt đầu từ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 từ vùng biển Long Hải. Điểm đến đầu tiên của họ là suối Tiên ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại, sau nửa tháng với quãng đường 200km, cả gia đình đang ở Lâm Đồng. Vì đây là chuyến đi không đích đến nên họ thường dừng lại ở những nơi mà các con có thể học tập vui chơi như nông trại, vườn trái cây... được bạn bè, người thân giới thiệu hoặc những nơi họ muốn nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp. Thực tế, để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày này, vợ chồng anh cũng đã tập luyện cho các con bằng cách đưa các con đi dã ngoại bằng xe đạp ngắn ngày trong hơn 1 năm qua. Các con dần thích nghi, sức khoẻ được cải thiện, thậm chí tốt hơn, ít ốm vặt hơn, có thể leo núi và tắm suối.



Chị Thuý, vợ anh Tuấn, từng làm giáo viên mầm non, nhưng đã nghỉ hẳn sau khi sinh con. Chị nhận thấy trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chị có nhiều thời gian hơn để đọc sách, tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy con tại nhà và trò chuyện, làm bạn với con. Cậu con trai lớn của anh chị tuy chưa đầy 5 tuổi nhưng đã thành thạo các mặt số, biết làm toán và đọc chữ. "Cá nhân mình nhận thấy, cho con ở nhà tự do học tập, làm việc mình thích sẽ tốt hơn việc cứ mỗi 7h sáng thức dậy để đến trường, học tập theo thời gian biểu dù không biết có tiếp thu được hay không. Cùng độ tuổi, nhiều bạn đi học vẫn cần cô trợ giúp ăn uống, vệ sinh cá nhân nhưng con mình đã có thể tự chăm sóc, thậm chí giúp đỡ bố mẹ", chị chia sẻ với Dân Trí. Cùng con học tập, vui chơi như cùng con đọc sách, dạy con làm toán với trái cây trong vườn, học ngoại ngữ cùng những người bạn nước ngoài..., anh Tuấn, chị Thuý tự tin rằng hai đứa trẻ học được nhiều kĩ năng mới như giao tiếp với người lạ. Hơn nữa, hai đứa con của anh chị sẽ có tuổi thơ không giống như nhiều đứa trẻ thành phố hiện nay mà đã được đi tắm suối, xem nuôi dâu tằm, tìm hiểu cách ong làm mật... Cuộc sống tuy nay đây mai đó nhưng anh Tuấn, chị Thuý luôn làm những điều tốt nhất cho các con. Anh chị chuẩn bị lều và bạt có thể ở được, kể cả trời mưa to cũng không ướt. Trong chuyến đi, nếu không tìm được nguồn nước sạch để sinh hoạt tắm rửa, anh chị sẽ xin nước ở các nhà dân trên đường. Còn với nguồn thực phẩm, anh chị tìm rau dại và bắt trai, ốc ở các ao hồ để ăn. Vợ chồng anh Tuấn cho biết hiện tại có nhiều người lên tiếng phán xét cách dạy con của anh chị. Tuy nhiên, ở phía sau luôn có gia đình và bạn bè ủng hộ, hỗ trợ chuyến đi này. Bởi thế, họ hạnh phúc với chính lựa chọn của mình. "Việc dạy con cũng là cơ hội để bố mẹ sửa chính bản thân mình. Trước đây, mình có rất nhiều nỗi sợ như phải ngủ ngoài đường, đạp xe qua đèo nhưng khi đã vượt qua được thì thấy mọi việc không quá ghê gớm", chị Thuý tâm sự với VnExpress.Hiện tại, họ chưa có kế hoạch sẽ quay trở lại cuộc sống trước đây nhưng nếu hai đứa trẻ muốn đi học, bố mẹ vẫn sẽ đáp ứng. Anh Tuấn hiện vẫn có những nguồn thu từ công việc online, bên cạnh đó gia đình cũng có kênh YouTube. Tuy nhiên, hai vợ chồng giữ quan niệm chỉ làm vừa đủ để có chi phí trang trải cuộc sống.

