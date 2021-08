Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm những ai?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Theo Quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Ban Chỉ đạo gồm các ông: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 8 Tiểu ban, gồm: Y tế; An ninh trật tự; An sinh xã hội; Tài chính hậu cần; Sản xuất, lưu thông hàng hóa; Vận động và huy động xã hội; Dân vận; Truyền thông. Đồng thời quyết định cũng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban. >>> Mời độc giả xem thêm video Những chuyến "tiếp quân" cho miền Nam: Sức nước" lòng dân chống COVID-19. Nguồn: Zing

