Bắc Ninh: Sập giàn giáo khi đổ trần nhà, 2 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 8/11, tại đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo công trình xây dựng của một hộ dân khiến hai người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên, nhóm thợ đang đổ bêtông trần tầng 1 ngôi nhà của hộ dân trên đường Hồ Ngọc Lân, bất ngờ giàn giáo bị sập. Lúc này, nhiều người chạy ra ngoài kịp nhưng có hai người mắc kẹt bên trong và bị giàn giáo đè. Bước đầu xác định một người tử vong và một người bị thương.

Vụ sập giàn giáo khiến 2 người thương vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng gồm lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Kinh Bắc, lực lượng bảo vệ dân phố tự vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo, tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn đi cấp cứu; phân luồng giao thông; bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo khi đổ trần nhà, 2 người thương vong .