Cô gái lừa 17 tỷ của nhà chồng, Tina Dương... và loạt nàng dâu bá đạo

Con dâu lừa đảo chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng của nhà chồng: Ngày 1/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Trúc My (25 tuổi, trú huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, My nói với gia đình nhà chồng rằng mình cần tiền kinh doanh bất động sản ở nhiều tỉnh thành nên vay mượn của chồng, bố chồng và nhiều người quen rồi chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng. Trong số này, có người cho My vay mượn đến 9 tỷ đồng. Con dâu trộm tiền vàng của nhà chồng rồi... đi báo công an: Do thiếu nợ trong quá trình làm ăn mua bán, ngày 22/8, lợi dụng chồng và gia đình chồng đi đám giỗ nên Dương Thị Đài Trang (SN 1996, cư trú ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã lấy 2 lượng vàng 24K, 50 triệu đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng. Tổng trị giá tài sản khoảng 170 triệu đồng đem về nhà mẹ ruột ở xã Phú Lâm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cất giấu, còn tiền mặt thì giấu ở góc tủ trong phòng ngủ. Sau đó, Trang tạo ra hiện trường giả và nói với gia đình chồng bị trộm đột nhập lấy số tài sản, rồi đi trình báo đến cơ quan Công an. "Nàng dâu" lừa đảo nhà chồng hàng tỷ đồng: Trong thời gian sinh sống cùng gia đình V.N.K (SN 1994, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) , Đỗ Thị Yến Ly (SN 1988, ngụ thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) nhiều lần nói dối nhằm mượn tiền để chiếm đoạt. Cụ thể, Ly nói với anh K là cha mẹ của Ly đã mua cho vợ chồng 2 xe khách 34 chỗ và đang cần thêm tiền mua một xe trung chuyển 16 chỗ. Lúc khác, Ly thông báo đã được cha mẹ mua cho căn nhà giá 9 tỷ đồng, nhưng thực tế nhà này Ly thuê với giá 9 triệu đồng/tháng, đồng thời Ly muốn mua thêm 1 lô đất bên cạnh. Tin tưởng Ly, anh K và gia đình đã nhiều lần cho Ly mượn tiền với tổng số tiền lên đến 2,4 tỷ đồng. Ngày 14/8, Ly bị Công an khởi tố, bắt tạm giam. Hotgirl Tina Dương lãnh 11 năm tù: Ngày 9/6, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang, tức hotgirl Tina Dương) tổng cộng 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Theo bản án, sau khi thuê ôtô tự lái, Tina Dương không đem trả theo hợp đồng mà làm giả giấy tờ xe rồi đi bán cho người khác với giá 500 triệu đồng. Trước đó, Tina Dương còn dính về lùm xùm lừa đảo. Cụ thể, sau khi ly hôn người chồng ở tỉnh Phú Thọ, năm 2018, Vân Anh tiếp tục ra Hà Nội bán quần áo rồi quen biết với nam thanh niên được cho là gia đình đại gia. Theo những thông tin tố trên mạng, đám cưới giữa 2 người diễn ra rất xa xỉ tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng. Gia đình người chồng cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của Vân Anh khi thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp đắt tiền để "làm màu", thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người tham gia dự tiệc đám cưới, thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền bị lừa khoảng 17 tỷ đồng. Trộm tài sản mẹ chồng cho người thân trả nợ: Trong lúc dọn dẹp nhà, Lê Thị Ngọc Trang (1986, ngụ Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện chìa khóa trong phòng của mẹ chồng là bà N.T.K (ngụ cùng địa phương) nên lấy trộm 2 miếng vàng đem bán lấy tiền tiêu xài. Vụ việc này bà K không phát hiện nên Trang tiếp tục lấy nhiều lần sau đó. Đến khoảng tháng 10/2022, tổng giá trị tài sản mà Trang lấy trộm là 521 triệu 400 ngàn đồng. Số tiền trộm được Trang dùng để trả nợ, cho mượn và tiêu xài cá nhân. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Trang đã khắc phục xong số tiền trả lại cho bà K. Ngày 20/4, Trang bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên 10 năm tù. Con dâu nhớ mật khẩu đăng nhập, trộm gần 500 triệu đồng của mẹ chồng:Trương Vân Anh (SN 1989, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lợi dụng sơ hở, không đề phòng của mẹ chồng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, Vân Anh nhớ được mật khẩu đăng nhập. Cô ta dùng điện thoại đăng nhập tài khoản iCloud, tài khoản ngân hàng của bà Y. và thực hiện giao dịch chuyển hơn 469 triệu đồng sang tài khoản khác để mua đổi USD. Sau đó, Vân Anh đến địa điểm giao dịch để lấy 19.800 USD. Ngày 24/3, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự Vân Anh để điều tra, làm rõ. Con dâu lấy vàng của mẹ chồng rồi dựng hiện trường giả bị trộm đột nhập: ngày 19/1/2022, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Lượm (SN 1988, ngụ xã Hòa Bình Thạnh) lấy số vàng của mẹ chồng đem cầm, bán rồi tạo hiện trường giả bị trộm. Sau khi trộm, Lượm đem bán 5 chỉ, cầm 7 chỉ lấy tiền trả nợ và tiêu xài, số vàng còn lại thì đem cất giấu. Lực lượng Công an đã thu hồi 7 chỉ vàng đem cầm và số vàng còn lại mà Lượm đang cất giấu cùng với đó là củng cố hồ sơ xử lý Lượm theo quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video: Phẫn nộ clip con dâu bạo hành mẹ chồng. Nguồn: Truyền Hình Long An.

Con dâu lừa đảo chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng của nhà chồng: Ngày 1/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Trúc My (25 tuổi, trú huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, My nói với gia đình nhà chồng rằng mình cần tiền kinh doanh bất động sản ở nhiều tỉnh thành nên vay mượn của chồng, bố chồng và nhiều người quen rồi chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng. Trong số này, có người cho My vay mượn đến 9 tỷ đồng. Con dâu trộm tiền vàng của nhà chồng rồi... đi báo công an: Do thiếu nợ trong quá trình làm ăn mua bán, ngày 22/8, lợi dụng chồng và gia đình chồng đi đám giỗ nên Dương Thị Đài Trang (SN 1996, cư trú ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã lấy 2 lượng vàng 24K, 50 triệu đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng. Tổng trị giá tài sản khoảng 170 triệu đồng đem về nhà mẹ ruột ở xã Phú Lâm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cất giấu, còn tiền mặt thì giấu ở góc tủ trong phòng ngủ. Sau đó, Trang tạo ra hiện trường giả và nói với gia đình chồng bị trộm đột nhập lấy số tài sản, rồi đi trình báo đến cơ quan Công an. "Nàng dâu" lừa đảo nhà chồng hàng tỷ đồng: Trong thời gian sinh sống cùng gia đình V.N.K (SN 1994, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) , Đỗ Thị Yến Ly (SN 1988, ngụ thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) nhiều lần nói dối nhằm mượn tiền để chiếm đoạt. Cụ thể, Ly nói với anh K là cha mẹ của Ly đã mua cho vợ chồng 2 xe khách 34 chỗ và đang cần thêm tiền mua một xe trung chuyển 16 chỗ. Lúc khác, Ly thông báo đã được cha mẹ mua cho căn nhà giá 9 tỷ đồng, nhưng thực tế nhà này Ly thuê với giá 9 triệu đồng/tháng, đồng thời Ly muốn mua thêm 1 lô đất bên cạnh. Tin tưởng Ly, anh K và gia đình đã nhiều lần cho Ly mượn tiền với tổng số tiền lên đến 2,4 tỷ đồng. Ngày 14/8, Ly bị Công an khởi tố, bắt tạm giam. Hotgirl Tina Dương lãnh 11 năm tù: Ngày 9/6, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang, tức hotgirl Tina Dương) tổng cộng 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Theo bản án, sau khi thuê ôtô tự lái, Tina Dương không đem trả theo hợp đồng mà làm giả giấy tờ xe rồi đi bán cho người khác với giá 500 triệu đồng. Trước đó, Tina Dương còn dính về lùm xùm lừa đảo. Cụ thể, sau khi ly hôn người chồng ở tỉnh Phú Thọ, năm 2018, Vân Anh tiếp tục ra Hà Nội bán quần áo rồi quen biết với nam thanh niên được cho là gia đình đại gia. Theo những thông tin tố trên mạng, đám cưới giữa 2 người diễn ra rất xa xỉ tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng. Gia đình người chồng cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của Vân Anh khi thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp đắt tiền để "làm màu", thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người tham gia dự tiệc đám cưới, thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền bị lừa khoảng 17 tỷ đồng. Trộm tài sản mẹ chồng cho người thân trả nợ: Trong lúc dọn dẹp nhà, Lê Thị Ngọc Trang (1986, ngụ Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện chìa khóa trong phòng của mẹ chồng là bà N.T.K (ngụ cùng địa phương) nên lấy trộm 2 miếng vàng đem bán lấy tiền tiêu xài. Vụ việc này bà K không phát hiện nên Trang tiếp tục lấy nhiều lần sau đó. Đến khoảng tháng 10/2022, tổng giá trị tài sản mà Trang lấy trộm là 521 triệu 400 ngàn đồng. Số tiền trộm được Trang dùng để trả nợ, cho mượn và tiêu xài cá nhân. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Trang đã khắc phục xong số tiền trả lại cho bà K. Ngày 20/4, Trang bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên 10 năm tù. Con dâu nhớ mật khẩu đăng nhập, trộm gần 500 triệu đồng của mẹ chồng:Trương Vân Anh (SN 1989, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lợi dụng sơ hở, không đề phòng của mẹ chồng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, Vân Anh nhớ được mật khẩu đăng nhập. Cô ta dùng điện thoại đăng nhập tài khoản iCloud, tài khoản ngân hàng của bà Y. và thực hiện giao dịch chuyển hơn 469 triệu đồng sang tài khoản khác để mua đổi USD. Sau đó, Vân Anh đến địa điểm giao dịch để lấy 19.800 USD. Ngày 24/3, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự Vân Anh để điều tra, làm rõ. Con dâu lấy vàng của mẹ chồng rồi dựng hiện trường giả bị trộm đột nhập: ngày 19/1/2022, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Lượm (SN 1988, ngụ xã Hòa Bình Thạnh) lấy số vàng của mẹ chồng đem cầm, bán rồi tạo hiện trường giả bị trộm. Sau khi trộm, Lượm đem bán 5 chỉ, cầm 7 chỉ lấy tiền trả nợ và tiêu xài, số vàng còn lại thì đem cất giấu. Lực lượng Công an đã thu hồi 7 chỉ vàng đem cầm và số vàng còn lại mà Lượm đang cất giấu cùng với đó là củng cố hồ sơ xử lý Lượm theo quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video: Phẫn nộ clip con dâu bạo hành mẹ chồng. Nguồn: Truyền Hình Long An.