Bắc Ninh: Nghi do tranh chấp đất đai, em chém chết chị rồi tự tử

Ngày 24/12, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi do tranh chấp đất đai, em chém chết chị rồi tự tử. Theo thông tin ban đầu, vụ nghi do tranh chấp đất đai, em chém chết chị rồi tự tử xảy ra vào khoảng 5h ngày 24/12, tại thôn Lầy, xã Đào Viên. Hai nạn nhân được xác định là bà Đ.T.N (SN 1964) và người em con chú của bà N. là Đ.V.B (SN 1963) cùng trú tại thôn Lầy, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, sau khi chém chết bà Đ.T.N thì Đ.V.B. cũng tự sát ngay hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do hai chị em tranh chấp đất đai. Hai nhà nạn nhân ở liền nhau. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh và huyện Quế Võ đang khám nghiệm hiện trường và tử thi phục vụ công tác điều tra vụ nghi do tranh chấp đất đai, em chém chết chị rồi tự tử. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 24/12, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi do tranh chấp đất đai, em chém chết chị rồi tự tử. Theo thông tin ban đầu, vụ nghi do tranh chấp đất đai, em chém chết chị rồi tự tử xảy ra vào khoảng 5h ngày 24/12, tại thôn Lầy, xã Đào Viên. Hai nạn nhân được xác định là bà Đ.T.N (SN 1964) và người em con chú của bà N. là Đ.V.B (SN 1963) cùng trú tại thôn Lầy, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, sau khi chém chết bà Đ.T.N thì Đ.V.B. cũng tự sát ngay hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do hai chị em tranh chấp đất đai. Hai nhà nạn nhân ở liền nhau. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh và huyện Quế Võ đang khám nghiệm hiện trường và tử thi phục vụ công tác điều tra vụ nghi do tranh chấp đất đai, em chém chết chị rồi tự tử . >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.