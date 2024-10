Bắc Ninh: Cứu 4 người mắc kẹt trên tầng 2 trong đám cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h12' ngày 19/10, một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh hàng nguyên liệu pha chế đồ uống xảy ra tại hộ gia đình ông Lê Quang Lợi, ở khu đô thị mới, thị trấn Chờ.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Phong huy động lực lượng sử dụng các phương tiện tại chỗ tiến hành chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường; đồng thời báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ chữa cháy.

Lực lượng chức năng tiến hành dập tắt đám cháy và giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà (Ảnh: CA Bắc Ninh).

Tầng 1 ngôi nhà bị cháy (diện tích khoảng 80m2) chứa chủ yếu là sản phẩm túi nilon, bìa carton, nguyên liệu pha chế... bắt lửa, sinh ra nhiều khói. Khí độc bao trùm toàn bộ nhà gây khó khăn trong công tác cứu người và chữa cháy.

Có 4 người mắc kẹt tại tầng 2. Lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ, hướng dẫn 2 người thoát nạn qua đường ban công tầng 2 và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện để thực hiện công tác sơ cấp cứu ban đầu.

Khoảng 1 tiếng chữa cháy liên tục, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện Công an huyện Yên Phong đã phong tỏa hiện trường để cơ quan chức năng điều tra, xác minh thiệt hại tài sản và nguyên nhân vụ cháy.

