Bắc Giang: Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới mương nước

Ngày 27/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên anh Nguyễn Văn N. (SN 1971, ở xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng) tử vong tại mương nước trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 13h ngày 26/9, Công an huyện Yên Dũng nhận tin báo của Công an xã Đồng Phúc về việc, gia đình anh Nguyễn Văn N. ở thôn Đồng Nhân, xã Đồng Phúc phát hiện người này chết chưa rõ nguyên nhân tại mương nước thuộc cánh đồng thôn Đồng Nhân, xã Đồng Phúc, cách nhà nạn nhân khoảng 100 mét.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu để điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới mương nước .