Thi thể thiếu nữ bị trói hai tay tố tội ác kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, chiều 7/11/2020, Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận thông tin về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu). Danh tính nạn nhân được xác định là chị Sùng Thị Trinh (17 tuổi, ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại hiện trường, thi thể chị Trinh được phát hiện trong tình trạng bị trói hai tay, quần áo xộc xệch. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu nhận định nạn nhân bị hung thủ xâm hại tình dục, sau đó sát hại. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Yên Bái đã thành lập chuyên án, triển khai lực lượng điều tra và truy bắt hung thủ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhanh chóng được Cơ quan điều tra xác minh. Theo đó, từ đầu năm 2020, chị Trinh từ Mù Cang Chải tới Trạm Tấu để sinh sống với anh T. (người địa phương) như vợ chồng. Chị Trinh vốn là người hiền lành và không xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai. Theo lời khai của anh T. sáng 6/11, anh cùng chị Trinh đến xã Đồng Khê (huyện Văn Chấn, Yên Bái) để mua thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Khi về cách nhà 1km, anh để chị Trinh đi bộ về còn mình chạy đi lấy thóc xay xát. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xong việc anh T. trở về nhà nhưng không thấy chị Trinh đâu. Gọi điện thì không thể liên lạc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh T. cùng gia đình đi tìm. Tuy vậy, trong ngày 6/11 không có bất cứ thông tin gì về chị Trinh. Ngày 7/11, công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Tới khoảng 17h cùng ngày, anh T. và mọi người rụng rời chân tay khi phát hiện thi thể chị Trinh ở bụi cây ven trục đường liên xã Tà Xi Láng trong tình trạng bị trói hai tay. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Công tác sàng lọc các đối tượng tình nghi được triển khai nhanh chóng. Từ nguồn tin các trinh sát báo về nổi cộm lên đối tượng Hà Văn Hoát (SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, Văn Chấn). Theo một số người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ án, họ có nhìn thấy Hoát xuất hiện gần khu vực hiện trường. Bản thân Hoát vốn làm nghề chăn bò thuê cho một người dân sinh sống tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu). Lập tức, Hà Văn Hoát bị cơ quan công an triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra. Vốn bản tính lì lợm, lúc đầu Hoát liên tục quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước bằng chứng kết quả xét nghiệm ADN của mẫu vật tại hiện trường trùng khớp với ADN của Hoát được đưa ra, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác. Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Hoát khai nhận: Khoảng 14h ngày 6/11, Hoát đi xe mô tô theo đường mòn từ xã Đồng Khê (huyện Văn Chấn) lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu). Đi được khoảng 2km, do đường trơn nên Hoát để xe vào trong bụi cây ven đường và tiếp tục đi bộ. Đi được khoảng 1km, Hoát phát hiện chị Sùng Thị Trinh (17 tuổi) đi phía trước. Thấy đoạn đường vắng vẻ, dục vọng nổi lên, Hoát đuổi theo kéo tay chị Trinh xuống khu vực bụi rậm ven đường rồi đe dọa bắt nạn nhân cởi quần áo. Tiếp đó, Hoát dùng quần tất và áo ngực của chị Trinh trói 2 tay nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, thấy chị Trinh khóc lóc, sợ sự việc bại lộ, Hoát lập tức dùng áo khoác siết cổ nạn nhân đến chết rồi lạnh lùng rời khỏi hiện trường. Ngày 24/6/2021, TAND tỉnh Yên Bái mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Hoát phạm tội "Giết người", "Hiếp dâm" theo quy định tại Điều 123, Điều 141 (Bộ luật Hình sự 2015). Xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền được bảo vệ tính mạng, danh dự nhân phẩm của công dân, gây mất trật tự, trị an ở địa phương, cần phải có một mức án nghiêm khắc nhất dành cho bị cáo. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoát 7 năm tù về tội "Hiếp dâm", tử hình về tội "Giết người", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

