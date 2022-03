Bắc Giang: Công ty Hải Long thi công bất chấp nguy hiểm tai nạn lao động

Ngày 30/3, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án xây mới cầu Gồ trên tuyến đường tỉnh lộ 292 thuộc thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tấp nập thi công. Tuy nhiên công tác bảo đảm ATGT và an toàn lao động tại công trường không được bảo đảm. Do cầu Gồ nằm trên tuyến đường huyết mạch của huyện Yên Thế và thi công mới toàn bộ nên buộc phải chặn hai đầu tuyến và tạm dừng các phương tiện và người dân qua lại trong nhiều ngày. Tuy nhiên, các biển báo hướng dẫn lại cắm sơ sài, không có người điều tiết giao thông nên khiến phương tiện đi đến rồi lại phải quay đầu gây bức xúc cho người dân. Hệ thống biển báo an toàn tại công trường cũng không được lắp đặt đầy đủ. Đường điện phục vụ thi công dự án nằm la liệt dưới đất không đảm bảo yếu tố an toàn lao động. Dự án cầu Gồ do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long thi công nhưng phần lớn công nhân trực tiếp xây lắp dự án lại là lao động tự do, không được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm. Công nhân không được trang bị đầy đủ quần áo, đồ bảo hộ lao động. Những hố sâu, rãnh nước xung quanh dự án không được giăng dây cảnh báo. Nguy hiểm hơn khi công trường nằm ngay sát nhà dân. Do phương án bảo đảm ATGT và an toàn lao động không được tổ chức nghiêm ngặt, nhà thầu thi công Hải Long chủ quan, buông lỏng nên nhiều người dân vẫn thoải mái đi xuyên qua công trường bất chấp nguy hiểm chết người. Phương tiện vận chuyển đất thải tại dự án có dấu hiệu quá tải và không che bạt phủ kín nên khiến đoạn đường 292 phủ đầy đất gây nhầy nhụa, trơn trượt, ô nhiễm môi trường và mất ATGT. Thậm chí, khi các công nhân đang thi công cầu thì vẫn có người dân mang thước đến đo phần diện tích bị ảnh hưởng của gia đình mình mà không có sự can thiệp, bảo đảm an toàn. Người lớn và trẻ em vô tư tiếp cận công trường trước sự thờ ơ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 30/3, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án xây mới cầu Gồ trên tuyến đường tỉnh lộ 292 thuộc thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tấp nập thi công. Tuy nhiên công tác bảo đảm ATGT và an toàn lao động tại công trường không được bảo đảm. Do cầu Gồ nằm trên tuyến đường huyết mạch của huyện Yên Thế và thi công mới toàn bộ nên buộc phải chặn hai đầu tuyến và tạm dừng các phương tiện và người dân qua lại trong nhiều ngày. Tuy nhiên, các biển báo hướng dẫn lại cắm sơ sài, không có người điều tiết giao thông nên khiến phương tiện đi đến rồi lại phải quay đầu gây bức xúc cho người dân. Hệ thống biển báo an toàn tại công trường cũng không được lắp đặt đầy đủ. Đường điện phục vụ thi công dự án nằm la liệt dưới đất không đảm bảo yếu tố an toàn lao động. Dự án cầu Gồ do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long thi công nhưng phần lớn công nhân trực tiếp xây lắp dự án lại là lao động tự do, không được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm. Công nhân không được trang bị đầy đủ quần áo, đồ bảo hộ lao động. Những hố sâu, rãnh nước xung quanh dự án không được giăng dây cảnh báo. Nguy hiểm hơn khi công trường nằm ngay sát nhà dân. Do phương án bảo đảm ATGT và an toàn lao động không được tổ chức nghiêm ngặt, nhà thầu thi công Hải Long chủ quan, buông lỏng nên nhiều người dân vẫn thoải mái đi xuyên qua công trường bất chấp nguy hiểm chết người. Phương tiện vận chuyển đất thải tại dự án có dấu hiệu quá tải và không che bạt phủ kín nên khiến đoạn đường 292 phủ đầy đất gây nhầy nhụa, trơn trượt, ô nhiễm môi trường và mất ATGT. Thậm chí, khi các công nhân đang thi công cầu thì vẫn có người dân mang thước đến đo phần diện tích bị ảnh hưởng của gia đình mình mà không có sự can thiệp, bảo đảm an toàn. Người lớn và trẻ em vô tư tiếp cận công trường trước sự thờ ơ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long . Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.