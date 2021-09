Ba phạm nhân ở Gia Lai đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ

Ngày 2/9, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã áp giải Ksor Hái (SN 2005) và Nguyễn Văn Trực (SN 1990) từ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về địa phương để điều tra, xử lý. Đây là 2 trong số 3 đối tượng trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa.



Ksor Hái và Nguyễn Văn Trực đã bị Tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Krông Pa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đak Lak và Công an huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào sáng 1/9 khi đang lẩn trốn tại huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Ksor Hái (bên trái) và đối tượng Trực bị bắt giữ.

Trước đó, vào sáng ngày 30/8/2021, lợi dụng trời mưa và tường Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa bị xuống cấp, đối tượng Nguyễn Trần Anh Quốc (sinh năm 1992, trú tổ dân phố 8, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa), là đối tượng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy) đã cùng Hái và Trực đục tường trốn khỏi Nhà tạm giữ. Được biết, trước đó, Trực bị khởi tố về tội cướp giật tài sản; Hái bị khởi tố về tội cướp và cướp giật tài sản.

Ngày 31/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trực, Ksor Hái và Nguyễn Trần Anh Quốc về tội trốn khỏi nơi giam giữ .

Ngày 1/9/2021, Công an huyện Krông Pa có thư kêu gọi đối tượng Nguyễn Trần Anh Quốc ra đầu thú.

Qua điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Trần Anh Quốc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định truy nã bị can số 10/QĐTN, ngày 30/8/2021 đối với Nguyễn Trần Anh Quốc. Để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, sớm có cơ hội đoàn tụ với gia đình và hòa nhập cộng đồng. Công an huyện Krông Pa kêu gọi đối tượng Nguyễn Trần Anh Quốc đang lẩn trốn nhanh chóng ra đầu thú.

Ngược lại, nếu tiếp tục ngoan cố, lẩn trốn, chống đối hoặc phạm tội mới sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đề nghị gia đình, người thân, bạn bè hoặc mọi người dân biết được đối tượng Quốc trốn ở đâu thì liên hệ giáo dục, thuyết phục, động viên ra đầu thú. Người nào cố tình chứa chấp, che giấu, giúp sức cho đối tượng lẩn trốn hoặc không tố giác đối tượng truy nã sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

