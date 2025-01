Đường tình duyên của diva Hồng Nhung

Mới đây diva Hồng Nhung công khai thông tin bị ung thư vú. Nữ ca sĩ hiện tại làm mẹ đơn thân của cặp song sinh Tôm - Tép. Tôm và Tép là trái ngọt của cuộc hôn nhân giữa Hồng Nhung và doanh nhân người Mỹ Kevin. Hồng Nhung công khai ly hôn Kevin vào tháng 6/2018. Giọng ca gốc Hà thành khẳng định cô và chồng cũ là những người bạn, hơn hết vẫn là bố mẹ yêu thương, chăm sóc, chỗ dựa cho hai con chung. Kevin là người chồng cũ thứ hai của Hồng Nhung. Chồng cũ đầu tiên của nữ ca sĩ là một chuyên gia. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Hồng Nhung tan vỡ chỉ sau 2 năm. Năm 2020, Hồng Nhung hẹn hò kiến trúc sư người Đức Gerhard Heusch. Trong cuộc phỏng vấn với An Ninh Thủ Đô, nữ ca sĩ cho biết, cô và người yêu có nhiều sở thích chung trong cuộc sống, nghệ thuật và thể thao. Hồng Nhung cảm thấy may mắn khi hai bé Tôm và Tép gần gũi với Gerhard Heusch như một người cha.Bạn trai Hồng Nhung dạy cho hai bé Tôm và Tép biết cưỡi ngựa, trượt tuyết, chơi thể thao, hướng dẫn những kỹ năng sống. Hồng Nhung cùng các con và Gerhard Heusch sống ở Pháp từ năm 2021. Chia sẻ trên Thể Thao Văn Hóa về cuộc sống ở Pháp, nữ ca sĩ cho biết: “Mỗi tháng cả nhà thường đi xem opera, hòa nhạc… Mỗi tuần đều đi các viện bảo tàng hoặc sự kiện khai trương của gallery nghệ thuật”. Năm 2021, diva Hồng Nhung vướng nghi vấn mang bầu do mặc chiếc váy rộng khiến vòng hai lớn bất thường. Nữ ca sĩ nhanh chóng phủ nhận tin đồn bầu bí. Xem video: "Diva Hồng Nhung công khai bị bệnh ung thư vú". Nguồn FB Hồng Nhung

Mới đây diva Hồng Nhung công khai thông tin bị ung thư vú. Nữ ca sĩ hiện tại làm mẹ đơn thân của cặp song sinh Tôm - Tép. Tôm và Tép là trái ngọt của cuộc hôn nhân giữa Hồng Nhung và doanh nhân người Mỹ Kevin. Hồng Nhung công khai ly hôn Kevin vào tháng 6/2018. Giọng ca gốc Hà thành khẳng định cô và chồng cũ là những người bạn, hơn hết vẫn là bố mẹ yêu thương, chăm sóc, chỗ dựa cho hai con chung. Kevin là người chồng cũ thứ hai của Hồng Nhung. Chồng cũ đầu tiên của nữ ca sĩ là một chuyên gia. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Hồng Nhung tan vỡ chỉ sau 2 năm. Năm 2020, Hồng Nhung hẹn hò kiến trúc sư người Đức Gerhard Heusch. Trong cuộc phỏng vấn với An Ninh Thủ Đô, nữ ca sĩ cho biết, cô và người yêu có nhiều sở thích chung trong cuộc sống, nghệ thuật và thể thao. Hồng Nhung cảm thấy may mắn khi hai bé Tôm và Tép gần gũi với Gerhard Heusch như một người cha. Bạn trai Hồng Nhung dạy cho hai bé Tôm và Tép biết cưỡi ngựa, trượt tuyết, chơi thể thao, hướng dẫn những kỹ năng sống. Hồng Nhung cùng các con và Gerhard Heusch sống ở Pháp từ năm 2021. Chia sẻ trên Thể Thao Văn Hóa về cuộc sống ở Pháp, nữ ca sĩ cho biết: “Mỗi tháng cả nhà thường đi xem opera, hòa nhạc… Mỗi tuần đều đi các viện bảo tàng hoặc sự kiện khai trương của gallery nghệ thuật”. Năm 2021, diva Hồng Nhung vướng nghi vấn mang bầu do mặc chiếc váy rộng khiến vòng hai lớn bất thường. Nữ ca sĩ nhanh chóng phủ nhận tin đồn bầu bí. Xem video: "Diva Hồng Nhung công khai bị bệnh ung thư vú". Nguồn FB Hồng Nhung