Asa Light ngừng thi công: Quyền lợi khách hàng giải quyết thế nào?

Liên quan đến vụ việc hàng trăm khách hàng trót mua nhà tại dự án An Sinh ( dự án Asa Light, đường số 17, phường 4, quận 8, TP HCM) kéo lên trụ sở chủ đầu tư để "đòi nhà", ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc Công ty Thái Bảo cho biết, hiện công trình bị dừng triển khai để chờ bổ sung pháp lý theo yêu cầu của UBND TP HCM.

Trước đó, nhiều khách hàng bỏ công việc làm ăn liên tục kéo đến trụ sở UBND quận 8 và chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 (Công ty Công ích quận 8) và Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thái Bảo (Công ty Thái Bảo) để... "đòi nhà”. Theo ông Tài, việc dự án ngừng thi công khiến cả khách hàng và chủ đầu tư đều thiệt hại.

Nhiều khách hàng cho biết, họ đã đóng 30% giá trị căn hộ. Thời gian gần đây, dự án ngưng triển khai do liên quan đến đất công, khiến họ vô cùng lo lắng.

Trao đổi với Kiến Thức, luật sư Trần Đình Dũng (đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, hiện nay, không riêng dự án Asa Light mà có nhiều dự án nhà ở bị tạm dừng theo yêu cầu của UBND TP HCM để làm rõ tính pháp lý nguồn gốc đất dự án.

Theo luật sư Dũng, trong Luật Đất đai 2013 không có quy định nào về đất công. Trên thực tế, đất công được hiểu là đất do nhà nước quản lý, được sử dụng vào mục đích công cộng như làm đường sá, trường học, sân bay, bến cảng... hay đất 5% do chính quyền địa phương quản lý.

Lãnh đạo quận 8 khẳng định: "Công ty Thái Bảo ký hợp đồng mua bán để huy động vốn ứng trước của người dân không thuộc đối tượng di dời nhà, đất trong chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 khi chưa có ý kiến chấp thuận của UBND TP HCM là không đúng quy định". "Trong trường hợp này, đất công được hiểu là đất thuộc quyền sử dụng của Nhà nước, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Nguồn gốc đất công có thể do Nhà nước giao; đất thu hồi từ đơn vị, cá nhân vi phạm Luật Đất đai; đất xác lập quyền sử dụng trên cơ sở khai hoang, phục hóa, chuyển từ đất bưng biền sang đất nông nghiệp, phi nông nghiệp...", luật sư Dũng thông tin.

Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nói rõ hơn về dự án Asa Light đang xảy ra lùm xùm trong thời gian qua. Vị luật sư này phân tích, t heo thông tin từ UBND quận 8, dự án do Công ty Công ích quận 8 và Công ty Thái Bảo làm chủ đầu tư, có diện tích 15.000m2, được thực hiện từ năm 2007.

Khu đất có nguồn gốc do Công ty Công ích quận 8 thực hiện đền bù mà có, chứ không phải do nhà nước giao. Công ty này là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, vì thế mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều chịu sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý, về nợ nần khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

Do vậy, khu đất làm dự án dù do Công ty Công ích quận 8 thực hiện đền bù bằng vốn tự có hay vốn vay ngân hàng thì quyền về tài sản phát sinh do hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều là tài sản Nhà nước.

Khu đất dự án do doanh nghiệp nhà nước đền bù mà có từ vốn ngân sách hay vay mượn cũng là đất công. Việc tạm dừng một số dự án để làm rõ tính pháp lý nguồn gốc đất dự án là cần thiết, nhằm tránh thiệt hại cho Nhà nước.

Dự án Asa Light hiện ngừng thi công. Quyền lợi của công dân hay nhà nước đều được pháp luật bảo vệ như nhau, không phân biệt. Ở đây, nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước không bị xâm phạm, tránh thất thoát tài sản khi thực hiện dự án nên phải tạm dừng để xem xét lại tính pháp lý, nguồn gốc đất. Nếu là đất công, phải được đấu giá công khai hoặc định giá đúng khi đưa vào liên doanh, liên kết.

UBND quận 8 đề nghị Công ty Công ích quận 8 và Công ty Thái Bảo nhanh chóng thực hiện việc hoàn trả phần góp vốn cho khách hàng tại dự án Asa Light. “Vì thế, UBND TP HCM yêu cầu tạm dừng dự án là cần thiết. Tuy nhiên, điều này làm chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người mua căn hộ. Để giảm phiền hà, thiệt hại cho người dân mà vẫn bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nguồn gốc đất dự án cần sớm có kết luận nguồn gốc đất dự án là đất công hay không, để chủ đầu tư được tiếp tục triển khai, sớm giao căn hộ cho khách hàng”, đại diện Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết.

Được biết, lãnh đạo UBND quận 8 đã khẳng định UBND TP HCM chưa có ý kiến về việc chấp thuận phương thức hợp tác đầu tư và phân chia lợi nhuận của Công ty Công ích quận 8 và Công ty Thái Bảo để đầu tư xây dựng chung cư Asa Light.

Mặc khác, việc đầu tư xây dựng chung cư cao tầng nói trên là phục vụ cho chương trình chỉnh trang đô thị nhà trên kênh, rạch trên địa bàn quận 8. Do đó, việc Công ty Thái Bảo ký hợp đồng mua bán để huy động vốn ứng trước của người dân không thuộc đối tượng di dời nhà, đất trong chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 khi chưa có ý kiến chấp thuận của UBND TP HCM là không đúng quy định.

“UBND quận 8 đề nghị Công ty Công ích quận 8 và Công ty Thái Bảo hoàn trả phần vốn góp ứng trước để mua nhà chung cư cao tầng Asa Light cho các khách hàng không thuộc đối tượng di dời nhà, đất trong chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 theo đúng quy định”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 8 Lê Quỳnh Đài, chỉ đạo.