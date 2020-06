Ảnh: Xe giường nằm bốc cháy, thiêu rụi hàng hóa đồ đạc

Theo đó, chiếc ôtô giường nằm bốc cháy khi đang leo đèo Gió (Bắc Kạn). Xe tới khu vực đèo Gió (huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn), tài xế phát hiện phía sau có khói nên đã dừng lại kiểm tra. Phát hiện ôtô đang bốc cháy, ông Thúy hô hoán đồng thời sơ tán hành khách. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bốc lên bao trùm toàn bộ ôtô giường nằm. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 15 người, và rất may tất cả đều thoát nạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa ở cốp xe cũng như đồ dùng của khách hàng. Tại hiện trường, ôtô cháy trơ khung, lực lượng chức năng phải phong tỏa khu vực để làm rõ sự việc. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể do xảy ra sự cố chập điện, dẫn đến hỏa hoạn. Trước đó cũng có một số vụ cháy xe giường nằm khiến người đi xe hoảng loạn. Vào lúc 17h ngày 4/5, trên Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra một vụ cháy đối với xe giường nằm mang BKS: 49B-017.92 của nhà xe Hoàng Anh lưu thông hướng Lâm Đồng – Đắk Lắk. Khi xe chạy tới địa điểm trên thì bất ngờ lốp phía sau bên phụ bị nổ và ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, tài xế đã dừng xe, hô hoán cho hành khách bỏ chạy thoát ra ngoài. Đồng thời, tài xế dùng bình chữa cháy mini để khống chế ngọn lửa nhưng không được. Rất may lúc này có người dân tưới cà phê gần đó đã kéo ống nước đến tưới hỗ trợ. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Một vụ việc khác cũng khiến dư luận xôn xao xảy ra vào lúc 13h ngày 5/12/2019, xe khách giường nằm hai tầng 45 chỗ mang biển kiểm soát 12B-005.xx khi đang lưu thông theo hướng Lạng Sơn đi Đắc Lắk trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Hà Yên, huyện Hà Trung cũng bị bốc cháy. Đến khoảng 14h 30 phút cùng ngày, đám cháy xe khách nêu trên đã dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy xe khách này không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

