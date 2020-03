Anh ruột đốt nhà em ở Hưng Yên, 3 người tử vong: Khởi tố 2 bị can

Hai bị can trên được xác định là thủ phạm gây ra vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vào đêm 15/3. Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định: Đào Danh Việt nghi ngờ em rể là ông Vương Gia M. bớt xén, rút ruột công trình xây dựng nhà ở của Việt, nên xảy ra mâu thuẫn. Chiều 15/3, Việt nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà ông M. Để thực hiện hành vi trên, bị can Việt rủ Lò Văn Hà cùng tham gia. Hai đối tượng sau đó đã mua xăng hết 250 nghìn đồng đựng trong 2 can nhựa. Đến khoảng 23h55 phút đêm 15/3, cả 2 đối tượng đã đổ xăng trước cửa nhà ông M. rồi ném mồi lửa và lên xe máy bỏ trốn. Đến 00h ngày 16/3, nhà ông M. bị cháy lớn. Do lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ gian hàng kinh doanh đồ điện nước dân dụng, toàn bộ ngôi nhà 3 tầng của ông M. chìm trong lửa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 1h30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để lan sang các nhà xung quanh. Đám cháy khiến 3 người trong nhà ông M. tử vong và 1 người bị thương. Trong đó, ông M. cùng con trai là cháu Vương Gia Cao Th. (SN 2008) đã tử vong tại hiện trường. Vợ ông Mười là bà Đào Thị Ch. (SN 1967, em gái bị can Việt) và cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012 - cháu ngoại ông M.) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bà Ch. đã không qua khỏi, tử vong và được đưa về gia đình. Hiện cháu Ngọc A. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia - Hà Nội. Vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên vẫn đang được điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Hưng Yên: Cháy nhà 4 tầng, 3 người tử vong - Nguồn VTC14.

Hai bị can trên được xác định là thủ phạm gây ra vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vào đêm 15/3. Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định: Đào Danh Việt nghi ngờ em rể là ông Vương Gia M. bớt xén, rút ruột công trình xây dựng nhà ở của Việt, nên xảy ra mâu thuẫn. Chiều 15/3, Việt nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà ông M. Để thực hiện hành vi trên, bị can Việt rủ Lò Văn Hà cùng tham gia. Hai đối tượng sau đó đã mua xăng hết 250 nghìn đồng đựng trong 2 can nhựa. Đến khoảng 23h55 phút đêm 15/3, cả 2 đối tượng đã đổ xăng trước cửa nhà ông M. rồi ném mồi lửa và lên xe máy bỏ trốn. Đến 00h ngày 16/3, nhà ông M. bị cháy lớn. Do lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ gian hàng kinh doanh đồ điện nước dân dụng, toàn bộ ngôi nhà 3 tầng của ông M. chìm trong lửa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 1h30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để lan sang các nhà xung quanh. Đám cháy khiến 3 người trong nhà ông M. tử vong và 1 người bị thương. Trong đó, ông M. cùng con trai là cháu Vương Gia Cao Th. (SN 2008) đã tử vong tại hiện trường. Vợ ông Mười là bà Đào Thị Ch. (SN 1967, em gái bị can Việt) và cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012 - cháu ngoại ông M.) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bà Ch. đã không qua khỏi, tử vong và được đưa về gia đình. Hiện cháu Ngọc A. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia - Hà Nội. Vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên vẫn đang được điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Hưng Yên: Cháy nhà 4 tầng, 3 người tử vong - Nguồn VTC14.